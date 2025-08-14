El 19 de septiembre se celebrará el día del estudiante en el Campus Uader de Paraná
Representantes de las facultades de Ciencia y Tecnología, de Ciencias de la Gestión, y de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader se reunieron este viernes para organizar de manera conjunta los festejos por el Día de las y los Estudiantes, los cuales se realizarán el próximo 19 de septiembre en el Campus de la universidad.
“Junto a los decanos de FCG y FCyT, Cr. Carlos Cuenca y Abog. Juan Pablo Filipuzzi respectivamente y sus equipos, nos propusimos organizar y pensar una jornada de festejos en el marco de los 25 años de la Universidad, pero en una fecha fundamental y muy importante para la vida universitaria, que es el día del estudiante. Estuvimos pensando que 25 años no se cumplen todos los días y en esta oportunidad la fecha nos encuentra con un predio hermoso que nos posibilita organizar muchas actividades para agasajar a las y los estudiantes de nuestra Sede”, detalló el decano de la FCVyS Bioing. Aníbal Sattler.
En ese sentido, durante el diálogo y luego de recorrer el predio donde predominan los amplios espacios verdes, se avanzó sobre la posibilidad de concretar diferentes actividades deportivas, lúdicas y de esparcimiento, para promover el encuentro y la recreación entre las y los estudiantes y, al mismo tiempo, seguir estrechando lazos con la comunidad, sus instituciones y otras organizaciones con las que las facultades tienen vínculo.
Música en vivo, servicio de cantina, feria de emprendedores, competencias de fútbol y vóley, juegos de mesa y stands institucionales, serán algunas de las propuestas que integrarán la programación de esta jornada de celebración a desarrollarse el 19 de septiembre.
Además de los decanos, estuvieron presentes en el encuentro por parte de la FCVyS la vicedecana Mg. Yanina Schmidt, el secretario general Prof. Marcelo Narváez, la secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, Abog. Dafne Cis y la secretaria de Comunicación, Lic. Virginia Dallacaminá; de la FCyT el secretario de Bienestar Téc. Nicolás Guerra y desde FCG la secretaria académica Lic. Luciana Diaz y la subsecretaria Lic. Luisina Nenna.