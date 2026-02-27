Egresó la XXI promoción de agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos celebró el egreso de 19 nuevos agentes pertenecientes a la XXI promoción, en una ceremonia realizada en Villaguay. El acto fue presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director general del organismo, Aníbal Alejandro Miotti.
Los nuevos efectivos completaron un proceso de formación orientado a afrontar los desafíos de la realidad penitenciaria actual, con énfasis en la preparación científico-técnica y en la recuperación de valores sociales.
Durante el acto se realizó, por primera vez en la historia del Servicio Penitenciario provincial, la entrega del sable couteaux a los suboficiales que alcanzaron la máxima jerarquía. La distinción fue otorgada al suboficial mayor Héctor Ramón Sarmiento, quien recibió el emblema de abnegación y mando de manos de Roncaglia y Miotti.
La ceremonia incluyó además el tradicional juramento de fidelidad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, y la entrega de reconocimientos a los agentes con mejores promedios de egreso:
- Primer Orden de Mérito: agente Ángelo Vesco.
- Segundo Orden de Mérito y Mejor Calificación en “Cuerpo Penitenciario”: agente Carlos Gabriel Medina.
- Tercer Orden de Mérito: agente Daniel Jesús Sosa.
- Mejor Camarada: agente Darío Pérez, elegido por sus compañeros por sus valores de lealtad y solidaridad.
El acto contó también con la presencia de la plana mayor del Servicio Penitenciario, autoridades municipales, legisladores y representantes de fuerzas armadas y de seguridad. La ceremonia concluyó con un desfile frente a las familias de los flamantes egresados, acompañado por la Policía de Entre Ríos a través de su histórica banda musical.