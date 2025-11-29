Egresaron 78 nuevos oficiales ayudantes de la Policía de Entre Ríos en una ceremonia realizada en Paraná
En el Teatro 3 de Febrero de Paraná se llevó a cabo la ceremonia de egreso de la Promoción LXXXVII de Oficiales Ayudantes de la Policía de Entre Ríos. El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González.
Los 78 oficiales egresados —24 mujeres y 54 hombres, provenientes de distintas localidades— finalizaron tres años de formación intensiva en la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, donde completaron cátedras jurídicas, humanísticas y específicas de la labor policial. Tras culminar sus estudios, recibieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial, otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
La ceremonia incluyó la recepción de autoridades, el ingreso de abanderados y escoltas, y la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. También se escucharon las palabras del jefe de Policía antes de la tradicional toma de juramento a la Constitución, un momento cargado de simbolismo que ratifica el compromiso de los nuevos oficiales con la defensa de los derechos y garantías de la ciudadanía.
El ministro Roncaglia subrayó la importancia del acto para la institución y para la comunidad entrerriana: “Hoy celebramos el esfuerzo, la vocación y el compromiso de cada uno de los estudiantes. Esta ceremonia representa no solo el cierre de una etapa de formación, sino también el inicio de una carrera de servicio público que exige responsabilidad, profesionalismo y entrega”, afirmó.
Asimismo, destacó el acompañamiento del gobierno provincial en la modernización y profesionalización de la fuerza: “Nuestra Policía necesita mujeres y hombres capacitados, éticos y preparados para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia vamos a continuar fortaleciendo los procesos formativos y brindando las herramientas necesarias para que cada oficial pueda cumplir su misión con excelencia”, añadió.
Uno de los segmentos más emotivos fue la entrega de sables y despachos, donde los jóvenes oficiales recibieron sus atributos profesionales en medio de aplausos y la emoción de sus familias. También se entregaron premios al mérito académico y disciplinario, acompañados por la música de la División Banda de Música de la Policía, que acompañó cada instancia protocolar con la tradicional Diana de Gloria.
La jornada culminó con la Marcha del Cadete y el retiro de las Banderas de Ceremonia, dando inicio a una nueva etapa para los integrantes de la Promoción LXXXVII, quienes desde hoy pasan a formar parte activa de los cuadros policiales de Entre Ríos, al servicio de la comunidad.