Egresaron 187 nuevos agentes de la Promoción CXX de la Escuela de Villaguay
En una ceremonia realizada este miércoles en la ciudad de Villaguay, la División Escuela de Agentes Pedro Fernando Ramón Campbell concretó el acto de egreso de la Promoción CXX de Agentes Masculinos, instancia que marca el cierre de un proceso formativo que este año incorporó 187 nuevos efectivos a la fuerza policial entrerriana. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó el acto junto al jefe de Policía, Claudio González.
Los flamantes agentes serán destinados a áreas operativas de todos los departamentos de la provincia, con el fin de reforzar tareas de prevención, seguridad ciudadana y apoyo territorial.
El curso tuvo una duración de 10 meses, desde el 23 de enero hasta el 23 de noviembre, y se desarrolló bajo un plan de estudios homologado por el Consejo General de Educación (CGE), correspondiente a Formación Profesional Nivel III. La capacitación combinó instancias teóricas, técnicas y prácticas, con el objetivo de brindar una formación integral para el servicio policial.
La institución está dirigida por el jefe de División, Crio. Inspector José David Passarella, quien destacó el compromiso de los cadetes durante el ciclo lectivo y el acompañamiento del equipo docente en cada etapa.
Con esta nueva promoción, la Policía de Entre Ríos suma personal capacitado para potenciar su despliegue operativo en toda la provincia. La ceremonia culminó con el saludo a la bandera y un reconocimiento especial a familiares y docentes que acompañaron el proceso formativo.