Efectivizan los primeros créditos para productores de cabras y ovejas en Entre Ríos
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos se anunció la efectivización de los primeros créditos para productores de los sectores ovino y caprino, en el marco de una línea de financiamiento específica para la ganadería menor.
Se trata de aportes reintegrables de entre 6 y 8 millones de pesos, solicitados por productores de La Paz, Hasenkamp, El Ramblón y Sauce Pinto, según se informó oficialmente.
Estos préstamos están destinados a la adquisición de alimentos, fertilizantes, vientres y reproductores, y también alcanzan a la construcción de corrales, mangas fijas y móviles y alambrados.
Además, contemplan la compra de refugios, comederos, inmovilizadores, casillas de pesaje, monitores, apartadores y paneles, entre otros insumos necesarios para la actividad.
Al respecto, el director de Producción Animal de la provincia, Martín Sieber, afirmó: “Nos alegra enormemente poder anunciar las órdenes de pago de los primeros cinco créditos para productores ovinos y caprinos”, al destacar el alcance de la herramienta.
En ese marco, remarcó que “los mismos surgen a partir de inquietudes que le presentaron los productores al Gobierno provincial”, aludiendo al trabajo conjunto con el sector.
Y sentenció: “Estos créditos serán otorgados a productores de distintas zonas de Entre Ríos y de diferentes tamaños de rodeos, desde 100 a más de 200 cabezas”, al precisar el perfil de los beneficiarios.
La solicitud de financiamiento para las producciones ovina y caprina, destinada a personas humanas, jurídicas o sucesiones indivisas, continúa abierta, de acuerdo a lo informado por la cartera económica.
Los créditos contemplan un período de gracia de 12 meses para su devolución, a contar desde la fecha de efectivización. Luego, el aporte se reintegrará en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas.
La primera cuota vencerá el día hábil inmediato posterior al vencimiento del período de gracia, según se detalló en las condiciones del programa.
Para más información, los interesados deben consultar vía correo electrónico a creditosganadomenor@gmail.com o por mensaje de Whatsapp al 343 472-4343, donde se brinda asesoramiento sobre requisitos y tramitación.