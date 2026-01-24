EEUU: El ICE mató a un hombre a tiros en Mineápolis y desata protestas masivas
La ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, volvió a ser escenario de protestas masivas luego de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a un hombre durante un operativo vinculado a las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Frente a la escalada de tensión, los disturbios en la vía pública y los enfrentamientos con fuerzas de seguridad, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en el estado.
“Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación”, escribió Walz en la red social X, donde además reclamó que la investigación quede en manos del estado y no de las agencias federales.
La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, residente local, sin antecedentes penales graves y propietario legal de armas, según confirmó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara. Tras el hecho, más de un centenar de manifestantes se concentraron en el lugar, exigieron la detención de los agentes involucrados y denunciaron uso excesivo de la fuerza.
Las protestas derivaron en enfrentamientos, quema de contenedores, uso de gases lacrimógenos y el despliegue de vehículos blindados para despejar las calles. Hubo varios detenidos y una fuerte presencia policial durante toda la jornada.
Versiones enfrentadas por el tiroteo
Desde el Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron que el episodio ocurrió durante un operativo para detener a un inmigrante buscado por agresión y que Pretti se habría aproximado armado a los agentes. Según esa versión oficial, los efectivos intentaron desarmarlo y, ante la resistencia, abrieron fuego en defensa propia.
Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y verificados por medios estadounidenses muestran una secuencia distinta: el hombre aparece reducido en el suelo, rodeado por varios agentes y sin un arma visible en la mano en el momento previo a los disparos. En las imágenes se escuchan múltiples detonaciones en pocos segundos, lo que reavivó las denuncias por un accionar desproporcionado.
Redadas migratorias y clima social en alerta
El tiroteo se produjo en un contexto de alta tensión social, marcado por manifestaciones diarias desde comienzos de enero, cuando Renee Good, otra ciudadana estadounidense, murió baleada por un agente federal durante una redada similar. Ambos episodios ocurrieron a corta distancia y reactivaron el debate sobre el rol del ICE y de los agentes federales en zonas urbanas.
Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por la Casa Blanca a comienzos de mes, como parte de una ofensiva migratoria que Trump justificó con denuncias de malversación de fondos federales y reiteradas críticas a comunidades migrantes del estado.
Mientras el gobierno federal defiende el accionar del ICE y de la Patrulla Fronteriza, autoridades locales y estatales advierten que la presencia de agentes federales sin coordinación con la Policía local está generando un escenario de violencia, desconfianza institucional y crisis social.
Con dos muertes en menos de un mes, Mineápolis permanece en estado de alerta, con protestas activas y crecientes reclamos para que Washington retire a las fuerzas federales y ponga fin a las redadas migratorias en la ciudad.