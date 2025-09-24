EE.UU. confirmó que negocia con Argentina un swap de US$ 20.000 millones y no descarta comprar bonos de deuda
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que se encuentra en conversaciones con la Argentina para acordar una línea swap por US$ 20.000 millones con el Banco Central, al tiempo que señaló que el Tesoro está dispuesto a comprar bonos de deuda argentina si las condiciones del mercado así lo requieren.
“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, explicó el funcionario.
Además, adelantó que existe la posibilidad de ofrecer un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. En este punto aclaró que, a diferencia de la modalidad de swap y la compra de bonos —que no requieren aprobación del Congreso argentino—, este tipo de crédito sí debería pasar por la aprobación legislativa.
“El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan”, subrayó Bessent.
El secretario también aseguró que Estados Unidos está dispuesto a adquirir deuda gubernamental primaria o secundaria y que se trabaja en conjunto con el gobierno argentino para eliminar exenciones fiscales a productores de materias primas que conviertan divisas.
Bessent destacó que Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”. Asimismo, remarcó que varias empresas estadounidenses evalúan realizar inversiones extranjeras directas en distintos sectores, condicionadas al resultado electoral.
En cuanto al respaldo político, Bessent sostuvo que la Administración Trump “mantiene un firme apoyo a sus aliados” y que el presidente estadounidense ha dado a Javier Milei un respaldo excepcional, señalando la confianza en sus planes económicos y la importancia estratégica de la relación bilateral.
“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, anticipó.
Por último, recordó que mantuvo junto a Donald Trump una extensa conversación con Milei en Nueva York, donde reiteraron que “Estados Unidos está listo para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”.
Bessent cerró su declaración subrayando que bajo la presidencia de Milei, la Argentina ha avanzado en la consolidación fiscal y la liberalización de precios, lo que sienta las bases para “un histórico retorno a la prosperidad”.