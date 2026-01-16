Eduardo Duhalde fue operado en el Sanatorio Adventista del Plata y le colocaron un stent
El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas, donde se le colocó un stent tras haber presentado un cuadro de angina de pecho, según confirmaron fuentes oficiales. El exmandatario, oriundo de Lomas de Zamora, permanece internado y su evolución es favorable.
En declaraciones al diario Página 12, su esposa y exsenadora Hilda “Chiche” Duhalde llevó tranquilidad al señalar que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, afirmó. Desde su entorno mantuvieron reserva sobre otros detalles del diagnóstico.
La angina de pecho se manifiesta como un dolor o molestia en el tórax y ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de un síntoma asociado a problemas en las arterias coronarias, generalmente producto de su estrechamiento u obstrucción.
En estos casos, la colocación de un stent es una práctica médica habitual, ya que permite restablecer el flujo sanguíneo mediante la implantación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria afectada, reduciendo el riesgo de complicaciones mayores.