Eduardo Coudet: “Me gusta el lío, por eso estoy acá”
Eduardo Coudet fue presentado como nuevo entrenador de River Plate por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental y aseguró que hay que ganar campeonatos. Además, descartó traer un refuerzo.
El flamante técnico llegó al país a la madrugada, firmó contrato esta mañana tras rescindir su vínculo con el Alavés español y esta tarde dirigirá su primera práctica al frente del equipo. Sin embargo, antes tuvo su encuentro con la prensa y explicó su arribo. “Me gusta el lío, por eso estoy acá”, declaró, sin desentenderse del complicado presente de su nuevo club, al que tratará de darle una inyección anímica mientras busca darle su marca al juego del equipo.
Sin ahondar en sentimentalismos, “Chacho” no quiso esquivar el ansia riverplatense por ganar títulos: “No necesito ni cobertura ni evitar ninguna responsabilidad. No vine a un cumpleaños, hay que ganar campeonatos”.
Otra temática que inquieta a los hinchas del “Millonario” es si el club hará o no uso de los cupos que le quedan para reforzarse en este mercado de pases. Al respecto, tanto Coudet como Di Carlo fueron tajantes y aseguraron que están contentos con el plantel que tienen y piensan en la ventana de transferencias de junio.
“No miro las edades, para mí juega el que mejor está”, declaró el director técnico, adelantando la posible presencia de los más jóvenes en sus alineaciones.
Después de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo como entrenador y una negociación relámpago, River oficializó el desembarco de Eduardo Coudet como su sucesor y, durante la presentación del flamante DT, se vivió ya el primer momento histriónico del Chacho. Es que Enzo Francescoli, director deportivo del “Millonario”, confundió las fechas de cuando se dio la primera charla con el entrenador y éste lo cruzó para corregirlo rápidamente: “Mirá que juré por cuatro pibes…”.
Concretamente, Francescoli sostuvo que la primera charla con Coudet se dio “el viernes, después de que Marcelo (Gallardo) dejó de ser parte del club”. Sin embargo, ese día el “Chacho” negó desde España haber sido contactado por River. Rápido de reflejos, Coudet frenó a Enzo y, con su humor de siempre, lanzó: “Perdón… el sábado, porque sino me tratan de mentiroso. Tengo cuatro pibes, mirá que juré por los cuatro pibes”.
Luego de unas sentidas palabras del presidente de la institución, Coudet tomó la palabra: “Estoy muy contento de que se haya dado esto y solo hay que empezar a trabajar. Comienza un lindo camino con mucha ilusión”.
“El crecimiento del club es impresionante. No dejé nunca de ver fútbol argentino, durmiendo un poco menos por los horarios, pero eso te hace sentir cerca. Sé en el lugar donde estoy y la responsabilidad que esto implica, me gusta el lío y por eso estamos acá”, remarcó el “Chacho”.
Consultado sobre cómo imaginaba su equipo, dijo: “Desde lo futbolístico, el ADN de mis equipos va muy de la mano del gusto del hincha del club. Hay que tratar de tener un equipo protagonista”.
“Hay un gran plantel y estoy convencido de que va a salir bien. Vamos a trabajar mucho y tengo total confianza en este plantel, por eso estamos acá”, destacó el DT.
En continuación con el análisis del equipo, sostuvo: “El fútbol son momentos, necesitamos recuperar niveles. Necesitamos la ayuda del hincha para resetear y arrancar de cero todos juntos. Tenemos que ganar campeonatos”.
“River es un monstruo, que si no vamos de la mano, se nos va a poner cuesta arriba. Voy a tratar de buscar el mejor nivel de cada uno de los jugadores, necesitamos una competencia interna fuerte y sana”, remarcó.
Respecto a su llegada al “Millonario”, no ocultó su alegría: “Uno siempre tenía la ilusión y sabía que los caminos se iban a cruzar, más en esta profesión que es más durarera que la de jugador”.
“Para mí juega el que mejor está y los momentos de los jugadores marcan los sistemas. Este plantel tiene muchos jugadores que son de mi gusto, los quise tener pero no tenía plata para contratarlos”, dijo entre risas Coudet y agregó: “Todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características que tienen los jugadores. Hay que convencer de una idea, una forma y hay que trabajar. Me gustan los equipos físicos, agresivos y que siempre miren el arco de enfrente”.
Coudet no olvidó a su predecesor, Marcelo Gallardo, y decidió agradecerle públicamente por una conversación que tuvieron antes de que el ex Celta de Vigo asumiera: “Se fue el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Quiero agradecerle de corazón”.