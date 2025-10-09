Edición especial de la Feria de Emprendedores y Artesanos en Paraná por el Día de la Madre
La costanera de Paraná se convertirá en el epicentro de la Feria de Emprendedores y Artesanos, una edición especial por el Día de la Madre que se desarrollará desde este jueves y hasta el domingo. El evento, que reunirá a 240 expositores locales y de otras provincias, estará abierto al público todos los días de 9 a 21.
Esta feria forma parte de la agenda de actividades impulsada por la Municipalidad de Paraná para aprovechar el fin de semana largo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local y crear espacios de encuentro para vecinos y turistas.
Apoyo a la economía local
Organizada por la Subsecretaría de Producción, la feria ofrece una gran variedad de productos artesanales. El subsecretario Oscar Bustamante destacó que estos eventos son “muy esperados y se traducen en buenas ventas para los emprendedores y una gran oportunidad para que el público compre a nivel local”.
El predio también cuenta con un patio gastronómico con opciones para almorzar y cenar, lo que permite a los visitantes disfrutar de una experiencia completa mientras recorren el entorno natural de la costanera.
El Municipio resaltó que este tipo de iniciativas reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado, impulsando la producción local y consolidando a Paraná como un destino para ferias y eventos.
Otras actividades del fin de semana
Además de la feria principal, la Subsecretaría de Producción acompaña otras propuestas:
- El sábado a las 21, se realizará una nueva edición de Milonga Pagana en la feria de Salta y Nogoyá.
- El domingo, el Parque Botánico Leandro N. Alem será sede de la feria del Parque Hortícola, con venta de verduras frescas, artesanías y gastronomía.
La Feria de Emprendedores y Artesanos no solo brinda una excelente oportunidad para encontrar regalos únicos por el Día de la Madre, sino que también consolida un espacio vital para la economía social y el talento local.