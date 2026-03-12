Edición especial de Jueves Culturales en el CIC II Este por el Mes de la Mujer
Este jueves 12 de marzo se realizará una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este, con una programación especial en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.
La propuesta se desarrollará de 20 a 22:30 horas en el CIC II Este, ubicado en Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, con entrada libre y abierta a toda la comunidad.
Durante la jornada se presentará el grupo de baile Nueva Estrella Gaucha, además de la actuación de la artista Valeria Zanin, quien ofrecerá un repertorio que incluirá música popular brasileña, música lírica y rock.
También se presentará la obra teatral “Mastroianni y el Gas”, en el marco del ciclo Teatro de Verano, con el acompañamiento del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).
La actividad forma parte del ciclo cultural que se desarrolla en el espacio comunitario, con el objetivo de promover el acceso a propuestas artísticas y culturales en distintos puntos de la ciudad.