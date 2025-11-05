Edgardo Dante Buffa: “La Asociación Paranaense de Básquetbol se encuentra en una situación patrimonial sólida y estable”
La Asociación Paranaense de Basquetbol está a punto de cerrar un año de gran actividad deportiva y administrativa, con un crecimiento notable de recursos, especialmente por la organización de torneos, el aumento en la participación de clubes afiliados y la optimización de la gestión financiera. Su presidente, Edgardo Dante Buffa, dialogó con Cuestión Entrerriana y brindó precisiones sobre cómo, en medio de una delicada situación socioeconómica del país, la entidad puede exhibir una posición económica muy sólida.
Las cuentas son claras… El total del activo de la APB asciende a $33.138.613 frente a los $12.625.445 del año anterior, lo que representa un incremento superior al 160%. El patrimonio neto pasó de $12 millones a más de $32 millones, con un crecimiento del 168%. Las deudas son mínimas, apenas el 3% del total del activo, mostrando una excelente solvencia.
En términos simples… ¿Nos da la receta para que la Asociación no solo no tenga deudas importantes, sino que cuente con fondos líquidos y reservas que le permiten operar con tranquilidad y proyectar inversiones?
-Es simple… Durante este ejercicio se consolidó una gestión muy responsable del efectivo. El saldo en Caja y Bancos creció de $9 millones a más de $12,5 millones, y se constituyó un plazo fijo de $17 millones, demostrando capacidad de ahorro e inversión y un manejo prudente de los recursos.
O sea… hablamos de una institución superavitaria, por ende, hoy en día paradigma en el campo deportivo nacional…
-Los números están a la vista de quien desee analizarlos. El ejercicio cerró con un superávit de $20.185.702, lo cual representa más de seis veces el resultado positivo del año anterior.
¿Cómo se explica que con una coyuntura difícil tal cual atraviesa la República, una entidad deportiva exponga semejante beneficios?
-Comencemos por el incremento de los ingresos por torneos, tickets, afiliaciones y abonos; una amplia participación deportiva en todas las categorías; y una administración eficiente de los gastos, que si bien crecieron un 91%, lo hicieron en menor proporción que los ingresos (que subieron un 110%). En resumen, la APB logró un equilibrio financiero ideal: mayor actividad, más ingresos y un superávit récord.
Puntualmente, a pesar del aumento de costos, la Asociación mantuvo un control adecuado del gasto y logró resultados positivos…
-Está todo documentado con elocuencia… El balance 2024-2025 muestra una Asociación financieramente muy sólida, con resultados superavitarios sostenidos, muy bajo nivel de endeudamiento y una gestión eficiente y transparente. Los fondos disponibles e invertidos reflejan una administración ordenada y responsable.
Pregunta tal vez comprometida, ¿este proceso de mejora en las finanzas no está en condiciones de derramar beneficios a los clubes?
Agradezco la consulta… Esta Asociación ha abonado $631.000 en concepto de arbitrajes para amortiguar el impacto sobre los clubes de los aumentos de aranceles. Además, se está bonificando desde el mes de agosto de 2025 el 10% del costo de la afiliación mensual, lo que significará al 31 de diciembre del corriente año la suma de $1.000.000,00 distribuidos en forma igualitaria entre los 20 clubes afiliados. También se ha trasladado en favor de los clubes el descuento del 10% que da la empresa CH1 a las asociaciones, y ha asumido el costo del flete y algunos costos impositivos de la compra sin trasladarlos a los clubes.
¿Ha recibido la APB algún subsidio del Estado?
-A la fecha no se ha percibido suma alguna del subsidio de la Provincia a las competencias deportivas, pero hoy reafirmamos el compromiso ya asumido que cuando el mismo se perciba no seguirá yendo a las arcas de la Asociación, sino que será distribuido a los clubes en un mecanismo que debemos consensuar, dado que son los mismos los que asumen los costos de arbitraje, mesas de control, traslados, viáticos, etc. En tiempos complicados son fondos que impactan positivamente sobre las complicadas finanzas de nuestros clubes. Es un buen comienzo de un camino que hay que profundizar. Un camino en el que soñamos con el desafío de tener como Asociación nuestra propia sede deportiva.
¿Pero mantiene contacto con el Estado, tanto provincial como municipal?
-Durante el trascurso del año se han mantenido distintas reuniones con las áreas gubernamentales vinculadas al deporte, particularmente con la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad que ha sido en colaborador y sponsor importante tanto en el Encuentro Nacional de Minibásquet como en el reciente Torneo Entrerriano de U15. Producto de estas reuniones con las autoridades municipales se dio la participación de la totalidad de las Escuelas Municipales de Básquet en el Encuentro “Diego Vicentin” y se desarrolló la campaña de recolección de zapatillas – actividad previa al encuentro – destinada a promover la solidaridad de nuestros jóvenes deportistas y sus familias, donando zapatillas destinadas a los chicos de las escuelas deportivas municipales.
Buenos números administrativos… ¿Y la competencia que resultados ha cosechado?
-Entre los aspectos a destacar se encuentran el aumento de instituciones que participan de los torneos de Primera División A y B en Mayores, la validación del torneo apertura de formativas con la primera fase de la liga provincial respectiva, lo que limpió la semana de partidos permitiendo a los clubes entrenar con normalidad por un lado, y desarrollar la competencia local conforme a un cronograma previamente establecido.
También en el periodo se dio la particularidad que fue récord la participación de equipos de la Ciudad en la Liga Provincial de Formativas, como en la Liga Provincial de Mayores (Pre Federal).
Pude observar que hubo una alta representatividad de la APB en las Ligas Formativas…
En la Liga de Formativas U13 a U17 (torneo con la primera fase validada para el torneo local), de los doce equipos que disputaron las respectivas Copas de Oro, ocho pertenecen a nuestra Asociación, dejando a las instituciones de Paraná con serias chances de adjudicarse los primeros lugares de la copa provincial de clubes en categorías formativas, y validando los resultados deportivos la decisión – tan reclamada por nuestros entrenadores – de limpiar las semana de partidos para poder entrenar con regularidad.
También veo bajó notoriamente la cantidad de reprogramaciones…
-Buena observación… pese a la doble competencia, los torneos locales se desarrollan con normalidad y respetando las fechas establecidas para su finalización, y si bien no se han llevado estadísticas de suspensiones y reprogramaciones de partidos en años anteriores que nos permitan comparar la situación actual, la cantidad de los mismos ha disminuido considerablemente, siendo aún muy dispar el grado de cumplimiento de la fixturación según la institución de que se trate.
La heterogeneidad de actividades en los clubes profundiza distintas realidades, me parece…
-Exacto. Puede verse a clubes que desarrollan exclusivamente nuestra competencia, clubes que tienen masculino y femenino, clubes multidisciplinarios, clubes de la ciudad de Paraná y clubes de otras ciudades, clubes con distintas cantidades de categorías y divisiones, por lo más que comparar los números, debemos trabajar seriamente sobre las condicionantes de cada situación a efectos de mejorar el grado de cumplimiento de la fixturación.
¿Cuenta la APB con un archivo estadístico sobre suspensiones o reprogramaciones?
-Es un tema que revisamos en profundidad y apelamos a un sensible cambio de metodología, dada la falta de datos estadísticos de temporadas anteriores debidamente sistematizados y resguardados, lo que resulta esencial a la hora de tomar decisiones.
Año a año en las memorias que se ha presentado ante esta Asamblea – con la lógica excepción de 2020 y 2021 – se ha mencionado el crecimiento de la competencia y del número de jugadores, sin que exista un área a nivel asociativo que lleve una estadística al respecto. En todas las memorias se ha mencionado “… un constante crecimiento en cantidad de jugadores, equipos, clubes y caudal de competencia …”. Pero sin datos concretos y precisos que lo respalden.
A efectos de conformar dicha área hemos realizado dos tareas. Ir recuperando los datos disponibles y poniéndolos a resguardo. Esto lo hemos hechos básicamente respecto de datos de 2019 para acá. La otra tarea es ir guardando y sistematizando los datos nuevos.
Una tarea descomunal que puede aportar clarificaciones aunque también divisar fragilidades a corregir…
-Claramente. Se han detectado en el sistema una serie de inconsistencias como duplicidad de registros, registros mal efectuados (errores en datos personales como nombre, apellido, DNI) los que han sido señalados y puestos en conocimiento para su abordaje pertinente.
Es dable recalcar que otorgar una mayor sistematización digital a la administración y gestión deportiva, propende a una mayor transparencia al cometido directriz del ente…
-Te diría que lo consideramos preponderante. Es intención de la actual Mesa Directiva avanzar hacia un sistema de gestión administrativa que se base en los pilares de digitalización, sencillez o facilidad, celeridad, ubicabilidad y transparencia.
En este sentido se ha avanzado en la utilización de la plataforma GES, desalentando el uso de la planilla papel, objetivo en el que en esta temporada mostraron significativos avances la casi totalidad de las Afiliadas.
Asimismo, y mientras avanzamos en el diseño e implementación de la nueva plataforma ON-APB, se están creando distintos drives en los cuales los delegados de los clubes pueden acceder a totalidad de la información por temática, como por ejemplo normativa, actas, autorizaciones especiales, reuniones de Consejo Directivo.
En ese sentido se está trabajando en importantes modificaciones en los procedimientos y pasos a seguir para la inscripción de equipos y categoría para la próxima temporada, todos ellos alineados con los principios ya mencionados para el sistema de gestión deportiva.
¿Puede otorgarnos más detalles sobre la Plataforma Digital Oficial OnAPB?
-Como te dije, será un espacio innovador que moderniza la gestión, la comunicación y la experiencia de toda la comunidad del básquet de Paraná. Su desarrollo marca un paso histórico hacia la transformación digital de nuestra Asociación, integrando en un solo entorno las principales herramientas para el funcionamiento administrativo, competitivo y comunicacional de nuestro deporte.
Esta Plataforma permitirá:
Gestión de inscripciones: registro digital unificado para jugadores, clubes, entrenadores y cuerpos técnicos, con validación automática de datos y documentación.
Administración del padrón de jugadores: base de datos actualizada en tiempo real sobre afiliaciones, licencias, transferencias y categorías.
Sistema de pagos electrónicos: inscripciones, aranceles y tasas gestionadas de forma ágil y segura mediante medios de pago digitales.
Seguimiento de competencias: control completo del calendario, fixture, resultados, estadísticas, y tablas de posiciones en tiempo real.
Noticias y comunicación institucional: portal de información oficial con novedades, comunicados, coberturas, entrevistas y material multimedia.
Venta de entradas digital: sistema de ticketing con acceso mediante código QR, que simplifica el ingreso a los partidos y permite la trazabilidad de los asistentes.
Pases libres digital: sistema de ticketing con acceso mediante código QR, para jugadores, autoridades, prensa, delegados de las instituciones y eventuales personalidades.
Panel de administración avanzada: para clubes y delegados, con reportes automáticos, gestión documental, seguimiento de jugadores y control de sanciones.
Su estructura modular permite integrar funcionalidades adicionales como: transmisión de partidos por streaming, carga automatizada de estadísticas, vinculación con redes sociales oficiales, y notificaciones directas a clubes y jugadores.
Por lo que se desprende, imagino la integración de un canal de promociones y plataforma e-commerce…
-Lo imaginás y será real. Como parte de su evolución, la plataforma incorporará próximamente un canal de promociones y servicios, donde clubes, jugadores y empresas podrán adquirir productos, beneficios y experiencias exclusivas. Pero no termina allí, también podrá utilizarse por aficionados y público en general vinculándose a OnAPB con una simple registración o simplemente utilizándola. Este espacio funcionará como una plataforma de e-commerce, conectando a la comunidad OnAPB con marcas, sponsors y proveedores, y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico y de visibilidad para todos los actores del básquet.
Una herramienta clave para cristalizar el compromiso con la innovación, la transparencia y la profesionalización de la gestión deportiva…
-La digitalización de los procesos y la integración de servicios tecnológicos representan un paso firme hacia una organización más ágil, inclusiva y participativa, al servicio de jugadores, dirigentes, clubes, árbitros y aficionados.
OnAPB es una plataforma pensada para todos, con un Asociación conectada y un básquet paranaense que evoluciona.
¿Qué cambió en cuanto al Minibásquet?
-Desde la Asociación Paranaense de Básquetbol, esta comisión asumió el compromiso de revalorizar su importancia dentro del desarrollo deportivo, promoviendo actividades que fortalezcan la integración, la participación y el disfrute.
Entre otras medidas, quiero destacar la reactivación de los encuentros de escuelita como actividad programa por la Asociación a través de la Comisión de Minibásquet, brindando un espacio a los más pequeños para compartir, aprender y disfrutar junto a sus pares.
Así, se propuso un calendario anual de encuentros, distribuido entre los meses de abril y noviembre, con participación rotativa de las instituciones afiliadas. Los clubes anfitriones y participantes fueron definiéndose a lo largo del año en base a sus propuestas y disponibilidades, logrando una excelente convocatoria en cada jornada.
Los encuentros mensuales permitieron consolidar el sentido de pertenencia y fomentar la integración entre clubes de la región, manteniendo siempre el espíritu lúdico y recreativo del Minibásquet.
Uno de los hitos más importantes del año fue la confirmación de Paraná como sede del Encuentro Nacional de Minibásquet, que se desarrolló del 19 al 22 de junio de 2025.
Este evento, que reunió a delegaciones de más de 30 clubes provenientes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, contó con 12 sedes distribuidas en la ciudad, y un acto central el sábado 21 en el Club Atlético Echagüe.
Durante cuatro días, la capital entrerriana vivió una verdadera fiesta del básquet formativo, con juegos, partidos, camaradería y un sinfín de experiencias que trascienden lo deportivo. El espíritu del Encuentro fue, como siempre, celebrar la alegría de jugar, compartir y aprender.
El éxito de esta organización fue fruto del trabajo conjunto entre los clubes, la Asociación Paranaense, las autoridades municipales y provinciales, y el apoyo de toda la comunidad basquetbolística local.
La conclusión es más que óptima…
-El área de Minibásquet de la Asociación Paranaense de Básquetbol continúa creciendo con firmeza y compromiso, priorizando la formación integral de los niños y niñas, la participación inclusiva y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en cada institución. Cada encuentro, cada sonrisa y cada medalla entregada son el reflejo de un enorme trabajo colectivo, guiado por la convicción de que el futuro del básquet comienza en el juego de los más chicos.
De una generación a la otra… ¿Y el Maxi?
-En el mes de octubre de 2024 se convocó a una rápida reunión de delegados de la categoría, procediendo a programar partidos en forma semanal a partir del mismo mes de octubre, logrando culminar la fase regular, jugar los Play Off y disputar las finales de ambas categorías, donde se consagraron campeones el Paraná Rowing Club en categoría +35 y el Club Atlético Estudiantes en categoría +45, ambos partidos fueron transmitidos vía streaming con gran repercusión.
En el torneo actual se cuenta en categoría +35 con 9 equipos y en categoría +45 con 11 equipos, sumando un total de 289 jugadores que se encuentran habilitados para realizar la práctica de este deporte que nos une. Las finales de ambas categorías se disputarán a partido único, tras la entrega de premios se llevará a cabo una cena en la que estarán invitados todos los jugadores.
Se ha conformado la Comisión de Maxibásquet, que se formalizara el año próximo en el que se espera sumar una categoría más.
¿Hubo reformulaciones en cuanto al trabajo a nivel selecciones?
-Podría ceñirme a lo deportivo o a los resultados, pero más allá de los logros de competencia, que se vinculan con el desempeño de los jugadores y del cuerpo técnico, desde esta conducción se ha puesto foco en el proceso.
Así, se ha designado un coordinador de selecciones y un cuerpo técnico para la temporada, se ha adquirido indumentaria y elementos de práctica (especialmente pelotas), y se han contratados horas de alquiler de cancha semanales en complejos privados para garantizar las horas de entrenamiento necesarias.
El traslado de las delegaciones se ha seguido realizando con la empresa Brisas que lo viene haciendo desde hace varios años, privilegiando el trato y la familiaridad construida con los planteles.
En el tema alojamiento, desde este año a cargo de cada asociación, se ha priorizado que los chicos se alojen en buenas condiciones.
¿Cómo calificaría la relación con la Feber?
-Absolutamente normal. Nosotros participamos de todas las reuniones y hemos planteado cuestiones a las que se nos ha hecho lugar como la validación de los partidos de Formativas, cuyos resultados se computan en Fase Regular en ambas competencias (asociativa y federativa) evitando jugar el torneo local entre semana. Asimismo, en cuanto a jerarquizar los torneos provinciales de selecciones. Nosotros planeamos jugar el último torneo con todas las asociaciones y se nos hizo lugar.
Lógicamente, venimos de desencuentros de años y la reconstrucción de la confianza en una tarea en la que hay que trabajar todos los días.
¿Y con la CAB?
-Nosotros incorporamos toda la competencia a la plataforma GES, que es el sistema de la Confederación, hicimos tres jornadas con participación de personal técnico de la CAB, una a través del Colegio de Árbitros y las otras dos mediante la Asociación (Plan de Desarrollo del Minibásquet y Jornada Federal de Capacitación CAB. El Encuentro Nacional de Minibásquet que llevo el nombre de “Diego Vicentín” fue parte del Tour de Minibásquet de la CAB
En todas las relaciones institucionales hemos tratado de pasar de la falta de dialogo o la confrontación al dialogo y a la construcción y ese camino estamos transitando.
¿Se enfrió la relación con Santa Fe?
-Han habido contactos, pero ellos han venido transitando un proceso de reafiliación y normalización institucional, y necesitan un tiempo lógico para normalizar estas situaciones. El diálogo ha sido constante y está la idea de buscar los espacios en los calendarios de competencias para desarrollar una instancia Interasociativa como fue el Dos Orillas, quizás con un formato de competencia más focalizado en los tiempos.
¿Cómo ha sido la relación con los árbitros?
-El Colegio de Árbitros con nuevas autoridades ahora es abarcativo de ambas asociaciones (masculino y femenina) y está trabajando en la formación y actualización permanente. Para ello (y salvo etapa de play off) no se fixturaron partidos los días lunes, que se utilizan para capacitación. Se están formando nuevos árbitros, siendo quince los que iniciaron el curso este año. Se hace seguimiento y evaluación en forma permanente y es un compromiso asociativo el recuperar la retribución arbitral por sobre la inflación.
¿Y con sus pares de la Rama Femenina?
-Con la Asociación Femenina se tiene una coordinación permanente que se refleja no solo en Colegio de Árbitros unificado, sino también en los eventos compartidos de Minibásquet y la coordinación de la fixturación, unificada en una misma responsable para ambas asociaciones.
¿Es utópico conformar un Departamento Médico dentro de la APB?
-En este primer año fuimos priorizando ir poniendo en funcionamiento una a una las estructuras que ya estaban en lo formal e institucional pero no en la práctica. Y lo fuimos haciendo con el Colegio de Árbitros y la Comisión de Minibásquet, ambos en pleno funcionamiento y también con el Maxibásquet que, como te mencioné anteriormente, tiene una comisión reorganizadora que está en proceso de transición hacia la Comisión de Básquet Senior desde inicio de la temporada 2026. Hoy se sigue exigiendo a los jugadores controles y apto médico que tramitan en forma privada, siendo varios los clubes que hacen los exámenes en sus sedes.
Por consiguiente, se desprende que solo es un sueño de este periodista…
-Hemos armado un espacio que nosotros le llamamos de Innovación de donde han salido la coordinación de selecciones que va a ser el área o Secretaría Técnica el año que viene; el área de competencias que ha comenzado a calendarizar en forma anual el formato de competencias, un área de estadísticas aún muy incipiente, y donde creo que lo más relevante es la plataforma OnAPB que es propia y el corazón de esa innovación. Precisamente para aplicación se ha realizado un relevamiento de los recursos u oferta médica dirigida al deportista que esta hoy en la ciudad y ha habido primeros contactos, pero sin el grado de avance todavía como para poder anunciarlos.
Vamos cerrando… Inevitable ponerlo sobre el tapete. Con estos números y gestión, digamos, impecable, ¿no se atreven a hacer realidad la fantasía de “La Casa Propia”?
-Estamos convencidos que el gran desafío a nivel Asociativo es contar con una sede deportiva. Y no hablamos solo de una cancha o de un estadio, sino de un centro de entrenamiento que atienda la integralidad de la demanda de un deportista en formación, y en ese espacio por supuesto que esta todo lo relacionado con la medicina (traumatología, kinesiologia, nutrición, psicologia, neurociencias). Ese proyecto ambicioso supone necesariamente una etapabilidad. La primera etapa de ese proyecto es el saneamiento y la robustez financiera. El balance es una foto de mitad de año donde generalmente han entrado la mayor parte de los recursos y falta abonar más de la mitad de los gastos. A octubre de 2024 se había consumido el 24% del saldo que había a mayo de 2024 (cierre de balance). En 2025 a octubre hay un 15% más de saldo del que había al cierre del balance. Ahora, administramos un año podemos permitirnos planificar cosas que en ejercicios anteriores podían ser una quimera. Ahora tenemos una carta de presentación sólida y una proyección de fondos para hablar con el sector público, pero también para hacerlo con el sector privado. En esa etapabilidad viene el espacio (terreno), luego el proyecto y luego la captación de fondos. El saldo del balance parece mucho – y es enorme tomando en consideración de dónde venimos, pero ese monto equivale más o menos al costo de 410 m2 de un piso muy básico, o a 180 – 190 m2 de un piso premium. Obvio que son números estimativos los que estoy dando, no tengo un presupuesto de ayer por decirlo de alguna manera. Y hablamos sólo del piso de madera de una cancha. El desafío es realmente que la transparencia y solvencia en el manejo de los fondos contagie y desencadene la bola de nieve que estamos seguros que el básquet de la APB puede generar.
Si Ud. debiera dejar hoy su rol de presidente, ¿qué le recomendaría a quién lo suceda?
-La Asociación Paranaense de Básquetbol se encuentra en una situación patrimonial sólida y estable, con capacidad para sostener y proyectar su crecimiento deportivo e institucional.
Como primer consejo, mantener la política de ahorro e inversión segura. También seguir controlando los gastos operativos sin afectar el crecimiento deportivo.
Luego, le adosaría el consejo de evaluar la reinversión del superávit en infraestructura, capacitación y desarrollo de categorías formativas. Y finalmente, continuar fortaleciendo la transparencia contable y la comunicación institucional.