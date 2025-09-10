Ecuador aprovechó el desequilibrio defensivo y la falta de ideas de una Argentina inestable
Flojo cierre del campeón mundial en las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina sufrió la ausencia de Lionel Messi, Enzo Fernández, “Cuti” Romero y Thiago Almada en la derrota por 1-0 ante Ecuador. Enner Valencia marcó la única emoción en Guayaquil a través de un polémico penal cobrado por el siempre cuestionado juez colombiano, Wilmar Roldán.
La Albiceleste jugó más de 60 minutos con un hombre menos por la tarjeta roja a Nicolás Otamendi, mientras que el dueño de casa sufrió la expulsión de Moisés Caicedo al inicio del complemento.
Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron las Eliminatorias en el primer lugar con 38 puntos y fueron la selección más goleadora de la Clasificatoria con 31 goles. Por otro lado, Ecuador escaló a la segunda posición con 29 unidades y se consagró como la valla menos vencida de la tabla, luego de recibir tan solo 5 tantos en 18 encuentros.
Crónica de una fea noche para La Scaloneta
Tan solo a los 2′ avisó el local. Gonzalo Plata ganó en las alturas a la salida de un córner izquierdo con un cabezazo que salió desviado.
Cinco minutos después, el “Dibu” despejó con eficiencia un mano a mano contra Enner Valencia en el área.
Ecuador seguía amenazando a un rival que no lograba equilibrarse en su defensa, y por posición fuera de juego le anularon un gol a Nilson Angulo.
Pisando el primer cuarto de hora, otra vez Angulo probó la resistencia de Emiliano Martínez con un disparo cruzado controlado en dos tiempos por el marplatense.
Sucesivamente, Moisés Caicedo vio el primer acrílico amarillo por una fuerte falta en la zona media.
Sobre la media hora, en otra desinteligencia defensiva Albiceleste, Nicolás Otamendi derribó a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el “Dibu” Martínez. Debido al contexto de la infracción, el juez colombiano Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja al capitán que se despedía oficialmente de las Eliminatorias con la casa argentina.
El equipo de Scaloni tomó una postura más replegada por la inferioridad numérica y dispuso una línea de cinco defensores en el cierre de la etapa con el ingreso de Juan Foyth por Giuliano Simeone.
El reloj marcaba 54 minutos cuando el árbitro cobró la pena máxima a instancias del VAR por un leve contacto con el brazo extendido de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado, que Enner Valencia transformó en gol, transcurriendo un total de 12 minutos de descuento. 1 a 0 arriba el dueño de casa.
Gol de Ecuador ⚽️ Enner Valencia cambia penal por gol y le da la ventaja a la selección ecuatoriana
54' | ECUADOR 1 – 0 ARGENTINA
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/TpJPHYXwIV
— telefe (@telefe) September 10, 2025
Tras el descanso, el local optó por un cambio John Yeboah ingresó por Ángelo Preciado.
A los 4′ de esta segunda parte, el volante central Moisés Caicedo recibió la segunda amonestación por una falta a Nicolás González y debió abandonar la cancha dejando el encuentro en Guayaquil con 10 jugadores por bando.
Los dos bancos buscaron alternativas: Nilson Angulo y Enner Valencia salieron reemplazados por Jordy Alcivar y Kendry Páez en Ecuador, Franco Mastantuono y Julián Álvarez entraron por Leandro Paredes y Lautaro Martínez, cuando el reloj decía que transcurrían 15 minutos del complemento.
Nicolás Tagliafico, de floja noche, se llevó la amarilla por un codazo sin intención a la cara de Alan Franco.
Scaloni intentaba modificar el planteo por lo cual mandó al terreno a Nahuel Molina y Giovani Lo Celso por Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul. Además, Becaccece metió a Kevin Rodríguez por Gonzalo Plata en Ecuador.
Un minuto después, Gio Lo Celso ensayó un remate dentro del área que se desvió en un rival y la pelota se fue al córner.
En la respuesta amarilla, Emiliano Martínez reapareció por tercera vez para despejar un potente disparo a quemarropa de Kevin Rodríguez en el área.
Argentina continuaba expuesta en la última línea y la velocidad de Kevin Rodríguez continuó creando dificultades, entre ellas una amonestación a Leonardo Balerdi.
El final mostró a una Ecuador defendiendo el triunfo y un adversario herido que luchaba sin ideas por el empate y con un esquema de contención y defensivo absolutamente inestable.
Victoria ecuatoriana justa. El anfitrión no brilló, pero gestó las acciones más claras de peligro de toda la contienda y cooperó para que el “Dibu” Martínez se vista de Súper Héroe evitando una goleada.