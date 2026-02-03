Economistas cuestionan la postergación del nuevo índice de inflación del INDEC
Un día después de la polémica en el INDEC por la postergación de la nueva fórmula para medir la inflación y la salida de Marco Lavagna, distintos economistas se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno. Coincidieron en que el nuevo índice habría arrojado valores más altos, aunque señalaron que la diferencia entre ambas mediciones sería pequeña.
Para Marina Dal Poggetto, titular de EcoGo, “tiene lógica cambiar de vez en cuando la estructura de ponderadores. Con la recomposición tarifaria, es probable que el índice hubiera dado más alto. De alguna forma, el Ejecutivo decide postergar la publicación con fecha indefinida, manteniendo la estructura original. La verdad es que es desprolijo”.
Por su parte, Juan Luis Bour, presidente de FIEL, advirtió que “la inflación del año no va a ser 10% como puso el Gobierno en el Presupuesto. Con el índice actual, nuestra estimación indica que este año rondará el 24%”.
Ricardo Delgado, titular de Analytica, adelantó que “Febrero nos da 2,2%, con la nueva fórmula sería 2,3%”.
El economista Christian Buteler interpretó que “se volvió atrás con la forma de medir la inflación porque a Economía no le gustó el dato de enero y se dieron cuenta de que el nuevo índice marcaría una mayor inflación para 2026. Los ajustes que se postergaron en 2025 por motivos electorales serían aplicados en 2026, que no es un año electoral. El cambio de medición reflejaría una inflación mayor, y por eso se decidió postergarlo”.
En tanto, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, señaló que “se podrían publicar los índices con ambas metodologías para evitar dudas. Nadie cuestiona los datos del INDEC. Hay suficientes estimaciones privadas y públicas alternativas para conocer la inflación. Publicar ambos números mejoraría la información disponible”.
Finalmente, Fernando Marull, titular de Fernando Marull y Asociados (FMyA), consideró que “si suben las tarifas por encima de la inflación, con la metodología vieja o nueva, prácticamente da lo mismo. Este ruido es un costo para el Gobierno, cuando el cambio real es marginal”.