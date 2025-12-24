Echaron a un funcionario de Chubut tras una persecución policial: llevaba más de 20 corderos faenados en una camioneta oficial
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, resolvió desplazar de su cargo al director de Asuntos Municipales de la provincia, Ventura Antonio Martínez, luego de que fuera detenido mientras circulaba en un vehículo oficial transportando más de 20 corderos faenados de manera ilegal. El episodio ocurrió el lunes 22 de diciembre y derivó, además, en una denuncia judicial.
El procedimiento se inició sobre la Ruta Provincial Nº 25, en cercanías de la localidad de Dolavon, cuando efectivos policiales detectaron maniobras sospechosas de una Renault Alaskan perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia, que llevaba bolsones y bidones blancos en la caja del vehículo. Según informó el diario Jornada, el control se realizaba en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 40.
Al intentar detener la marcha de la camioneta, el conductor desoyó la orden policial y emprendió una fuga de aproximadamente 19 kilómetros. Finalmente, el vehículo fue interceptado y, tras la requisa, los agentes constataron que transportaba animales faenados con manchas de sangre.
Al descender del rodado, el funcionario pronunció una frase que llamó la atención de los efectivos: “Llevo chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos. ¿Querés que lo llame yo o lo llamás vos?”. Ante esa respuesta, los policías le exigieron que los acompañara a la comisaría.
Ya en la dependencia policial, se identificó tanto al conductor como a su acompañante y se confirmó la carga ilegal. En la causa intervinieron los fiscales Verónica Van Vliet y Mauro Quinteros, quienes dispusieron la detención de Martínez por el delito de desobediencia judicial y ordenaron el secuestro del vehículo, que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew.
Frente a la gravedad del hecho, el gobernador Torres decidió “dejar sin efecto” la designación del funcionario, al considerar que la situación resulta incompatible con las responsabilidades propias de la función pública. En paralelo, según consignó ADN Sur, el Gobierno provincial avanzó con una denuncia formal ante la Justicia para determinar las responsabilidades penales correspondientes.