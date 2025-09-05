Durísimo castigo de la CONMEBOL: Independiente descalificado de la Copa Sudamericana por los graves incidentes ante la U de Chile
El escándalo protagonizado por hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, por el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó con un partido cancelado y un crudo castigo para el club argentino que fue descalificado del certamen continental.
Tras los graves incidentes que se vivieron en la noche del 20 de agosto pasado en el estadio Libertadores de América, el fallo de la Conmebol perjudicó rotundamente al Rojo, que fue descalificado del certamen. La dirigencia de Independiente apelará el fallo de inmediato ante la Comisión de Apelaciones.
Esa fue la decisión de la entidad luego de la audiencia que se realizó en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, en la que participaron dirigentes y abogados de Independiente y Universidad de Chile para explicar de manera presencial lo que, de acuerdo con sus criterios, sucedió hace dos semanas en Avellaneda, en hechos de violencia que terminaron con 111 detenidos y 19 heridos, uno de gravedad.
En los considerandos de la resolución, la Comisión Disciplinaria presidida por Eduardo Gross Brown dispuso “descalificar al Club Atlético Independiente sin exclusión de futuras competiciones”, así como la “obligación de jugar a puerta cerrada los siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol”, y también los próximos siete partidos como visitante sin aficionados.
La sanción incluye también un fuerte castigo económico: primero, una multa de 150.000 dólares, a descontar de los ingresos por derechos televisivos, y otra de US$ 100.000 por infracción al código disciplinario de la Conmebol. Vale recordar que el encuentro fue suspendido a los 47 minutos, cuando igualaban 1-1 en la revancha; en la ida, los universitarios habían ganado por 1-0.
Inconcebiblemente, Universidad de Chile avanzó entonces como ganador de esta serie por los octavos de final y se enfrentará ahora con Alianza Lima, de Perú, el equipo dirigido por Néstor Gorosito. En su caso, la Conmebol le impuso la obligación de jugar 7 partidos como local a puertas cerradas, y la misma cantidad de encuentros como visitante sin presencia de sus hinchas, mientras que en concepto de multas pagará algo más que el Rojo: US$ 270.000. Para la serie contra Alianza Lima, se prevé que jugará como local en el estadio de Coquimbo, desde luego sin público en las tribunas.