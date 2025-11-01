Durísima carta de Axel Kicillof contra Javier Milei y Donald Trump
Un día después de la reunión que mantuvo con más de 40 intendentes afines en el Parque Pereyra Iraola, Axel Kicillof dejó de lado la interna con Cristina Kirchner y dirigió la atención hacia su enfrentamiento con Javier Milei. El gobernador de la provincia de Buenos Aires le mandó una extensa carta pública al presidente, en la que le reclamó su no invitación a la reunión con gobernadores y lo cuestionó por el acuerdo con Donald Trump.
En el inicio del texto, Kicillof aludió a la victoria de La Libertad Avanza sobre el peronismo en las elecciones legislativas del domingo. Y añadió: “Valoro que haya decidido dejar de insultar a quienes piensan distinto. Pero su tarea, señor presidente, es mucho más que eso”.
Más adelante, añadió: “Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina”.
En otro tramo apuntó contra Milei por no “enfrentar la realidad”. Aseguró que el plan económico fracasó y lo cruzó por el “salvataje” que acordó con Estados Unidos.
Carta al Presidente Javier Milei
El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.https://t.co/KjQfM9n97p pic.twitter.com/RLKzG4JrUq
— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 1, 2025
“Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”, expresó Kicillof.
También lo señaló a Donald Trump porque “asumió un rol inédito en la política nacional” y calificó de “vergonzosos” los dichos del mandatario estadounidense, que en la previa de las elecciones dijo que no sería “generoso” si LLA perdía en los comicios legislativos.
“No se registra en la historia argentina una intromisión económica y política de semejante magnitud y tan explícita”, profundizó el gobernador bonaerense.
Luego volvió a pedirle una reunión al presidente, ya que -aseguró- la provincia de Buenos Aires “ha sido duramente castigada” por el Gobierno de Milei.
“Le aseguro que se equivoca si cree que, por participar de fotos o reuniones, el peronismo va a acompañar reformas que quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso”, apuntó Kicillof.
Sobre el final, dijo que “los argentinos la están pasando mal”. Y concluyó: “Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente”.