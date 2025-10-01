Dura derrota de Inter Miami ante Chicago Fire: Messi apagado y Mascherano bajo la lupa
Inter Miami sufrió un duro traspié en la MLS al caer por 5-3 frente a Chicago Fire, en un encuentro pendiente que dejó un saldo preocupante. El equipo de Javier Mascherano mostró una versión deslucida y cometió errores que costaron caro.
La atención se centró en Lionel Messi, que se mostró apagado, sin claridad y con evidente desgaste físico tras la seguidilla de partidos. Sus intentos más claros llegaron de pelota parada: un tiro libre a las manos del arquero Christopher Brady y otro que dio en la barrera. Incluso tuvo una chance clara con un remate que dio en el palo, en una jugada seguida de un disparo al travesaño de Tadeo Allende.
Luis Suárez, en contraste, fue el más efectivo: marcó dos tantos que le permitieron a Las Garzas ilusionarse con la remontada. También convirtió Tomás Avilés, de cabeza, para descontar en el primer tiempo. Sin embargo, la defensa quedó muy expuesta ante los contragolpes de Chicago, que marcaron diferencias a través de Dje Davilla, Jonathan Dean, Romenigue Kouame, Justin Reynolds y Brian Gutiérrez, autor de un golazo al ángulo.
Otro de los puntos bajos fue la actuación de Rodrigo De Paul, que no logró gravitar como conductor y tuvo una noche imprecisa en pases y remates. El volante, clave en la selección argentina, se mostró lejos de su nivel habitual.
La derrota representa un golpe duro para Mascherano, que empieza a ser cada vez más cuestionado. No obstante, Inter Miami ya aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS, además de mantener vivas sus aspiraciones en la lucha por el Supporters’ Shield, trofeo que conquistó en 2024 como mejor equipo de la temporada regular.
Pese a la floja actuación, los números de Messi siguen siendo sobresalientes: 24 goles en 25 partidos disputados en 2025, una marca que confirma su peso en el torneo.