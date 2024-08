Drástico rechazo de la Iglesia a la iniciativa de Milei para bajar a 13 años la edad de imputabilidad

Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se preguntó: “¿Por qué los menores que cometen delitos están bajo la línea de la pobreza? ,¿por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de un modo adecuado, practican deportes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares, ni vecinos en la cárcel”. Aunque, aclaró, “no todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes”.