Drástica visión de Vladímir Putin sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: “El prestigio del Premio se perdió”
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó este viernes el otorgamiento del premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana -María Corina Machado- y destacó a su par estadounidense Donald Trump por su rol en la “solución de crisis complejas”.
Putin sobre el premio Nobel de la Paz:
“Nadie puede negar que a veces personas que NO hicieron NADA por la paz reciben el premio
El significado del premio se ha erosionado
Trump está haciendo mucho por resolver conflictos” pic.twitter.com/wTwqORQyjD
— Molotov (@ipoolgian) October 10, 2025
“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en una conferencia de prensa referencia al conflicto en Medio Oriente.
“Hubo casos en los que el Comité otorgó el premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz” y agregó: “En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, sentenció el mandatario ruso.