Dramático deslizamiento de tierra en el Cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia
Este domingo, más de 90 familias de Comodoro Rivadavia, en Chubut, tuvieron que dejar sus hogares cuando hubo un movimiento del suelo de gran magnitud. Medios locales reportaron que se trató de un nuevo desplazamiento del Cerro Hermitte, que afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, en el norte de la ciudad.
El episodio estuvo acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico, lo que dejó a los vecinos a oscuras mientras el terreno continuaba cediendo.
Según relataron los damnificados, varias viviendas sufrieron daños estructurales graves, con grietas profundas que atravesaron paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En algunos casos, las casas quedaron directamente inhabitables.
“Mi casa se abrió por la mitad”, relató un vecino. Varias construcciones sufrieron el colapso de muros y techos, lo que obligó a que bomberos y Defensa Civil intervinieran de inmediato en la zona.
En una primera instancia, varias familias fueron trasladadas al Club Talleres, mientras que el municipio dispuso posteriormente la apertura del Hotel Deportivo como espacio de alojamiento temporal.
Sin embargo, el fenómeno no sorprendió a quienes viven en la zona. Desde mediados de diciembre los vecinos venían advirtiendo sobre movimientos del terreno, una situación que se agravó de manera sostenida durante la última semana.
Especialistas explicaron que se trata de un suelo de origen marino, históricamente inestable, afectado por una falla natural que se extiende a lo largo de más de 1.300 metros, desde la zona de Médanos hasta El Marquesado.
De acuerdo con los relevamientos técnicos, el deslizamiento podría continuar durante semanas, hasta que el terreno alcance un nuevo punto de equilibrio. En los días previos ya se habían registrado fracturas en calles, interrupciones de servicios básicos y episodios de riesgo como fugas de gas, lo que llevó a muchas familias a autoevacuarse antes del reciente colapso.