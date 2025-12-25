Dramática Navidad para 40 operarios de una fábrica de neumáticos que cerró en Córdoba
Una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos cerró repentinamente en Córdoba y despidió a la totalidad de su personal, unos 40 operarios. Se trata de la empresa Industrias del Fuego S.A. (IBF), cuyos dueños no abrieron previamente instancias de diálogo ni negociación con el gremio.
Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza.
“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.
El conflicto se agravó con un episodio judicial ocurrido durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la planta.
Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial.
“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la Fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.
Los delegados señalaron que nunca se presentó un plan de crisis formal ni se informó oficialmente un proceso de cierre o reconversión.
Durante el último período de funcionamiento, la planta operó de manera intermitente, y sin anuncios claros sobre su continuidad.
Los trabajadores advirtieron sobre un proceso de vaciamiento progresivo, marcado por la falta de inversión y la incertidumbre permanente sobre el futuro de la fábrica.
El cierre repentino de la planta y el despido de los 40 operarios fue señalado por el sindicato como el desenlace de ese proceso, ejecutado sin cumplir los mecanismos legales previstos y sin instancias de negociación.
Los despidos no se toman vacaciones en Argentina y muestran un diciembre que llega a las fiestas de fin de año con suspensiones, huelgas y cierre de fábricas y comercios en todo el país.
Casos como el de la industria del calzado registran en los últimos dos años más de 100 plantas productivas que bajaron sus persianas y cerca de 10.000 trabajadores perdieron su empleo, de acuerdo con datos del propio sector.