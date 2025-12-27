Dramática denuncia: Cierran sucursales de Farmacias del Dr. Ahorro y se envían masivos telegramas de despido
Trabajadores de la cadena de farmacias Dr Ahorro denunciaron el envío de telegramas de despido en forma masiva y el cierre de sucursales en distintos puntos del país. Frente a esta situación, resolvieron movilizarse este lunes a la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el microcentro porteño, para exigir una intervención oficial que frene las cesantías.
La empresa, que opera en Argentina desde 2002, pertenece al grupo mexicano Fénix, fundado por Felipe González Garza. Según relataron los empleados, el conflicto se profundizó en los últimos días, especialmente en el interior del país, donde varias sucursales amanecieron con cambios de candado en las puertas y los trabajadores se encontraron con la imposibilidad de ingresar a sus lugares de trabajo.
“Las sucursales del interior se encontraron primero con los candados cambiados y sin posibilidad de entrar”, señalaron los empleados, quienes tras reunirse en asamblea decidieron avanzar con medidas de fuerza.
En paralelo al cierre de locales, los trabajadores aseguran que continuaron llegando nuevos telegramas de despido, mientras que muchos empleados no cobraron la indemnización ni la liquidación final correspondiente al último mes trabajado. “Todo se realizó bajo un hermetismo total”, denunciaron.
Desde la empresa argumentan que se trata de un proceso de reestructuración del personal motivado por la situación económica del país. Sin embargo, los trabajadores ponen en duda esa explicación: “Mientras nos decían que estaban por cerrar trato con un comprador o un inversor, los directivos ya sabían que esa opción había fracasado hace rato”, afirmaron.
La preocupación crece entre quienes aún conservan su puesto, ya que un numeroso grupo de empleados no cobró el aguinaldo y teme ser el próximo en quedar desvinculado. “Ante la ausencia de apoyo del sindicato ADEF, exigimos que la Secretaría de Trabajo intervenga para frenar los despidos”, remarcaron.
En ese marco, los trabajadores convocaron a una movilización este lunes a las 10 frente a la sede del organismo laboral, en Leandro N. Alem 650, para visibilizar el conflicto y reclamar una respuesta urgente.