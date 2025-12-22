Dos semanas antes de estallar el escándalo cripto, Hayden Davis y Javier Milei firmaron un acuerdo de confidencialidad
Hayden Davis llegó de urgencia a la Argentina convocado directamente por el presidente Javier Milei. No tenía previsto viajar a Sudamérica hasta marzo, pero un mensaje inesperado lo obligó a cambiar sus planes. Arribó a Buenos Aires el jueves 30 de enero, vía Londres, y apenas dos horas después de aterrizar en Ezeiza ya ingresaba a la Casa Rosada, vestido con saco y corbata negra, en pleno verano porteño.
El empresario estadounidense, de 28 años, accedió al edificio presidencial por la explanada de Rivadavia 250, un ingreso lateral reservado a visitantes de relevancia. Eran las 13.56 cuando cruzó la puerta junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lobistas que oficiaron como nexo entre el mundo cripto y el Gobierno argentino. Detrás de ellos, en la misma fila, ingresaba el entonces diputado José Luis Espert.
Davis, Novelli y Terrones Godoy subieron al despacho presidencial, donde mantuvieron una reunión de poco más de veinte minutos con Milei. El encuentro quedó registrado oficialmente en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior, bajo el motivo “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”. Sin embargo, según una fuente al tanto de las conversaciones, en ese breve lapso se firmó un acuerdo confidencial que designaba al empresario norteamericano como asesor especializado para la Argentina.
El documento, redactado en español, fue suscripto tanto por Hayden Davis como por Javier Milei, pese a que el empresario no domina el idioma más allá de algunas palabras básicas. El acuerdo forma parte de las agitadas 38 horas que Davis pasó en el país, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. En la noche del viernes 31, el empresario ya estaba regresando a Miami.
Durante su estadía también se habrían producido transacciones y pagos vía criptomonedas a intermediarios, movimientos que hoy están bajo la lupa de la Justicia argentina, que investiga posibles vínculos locales relacionados con el lanzamiento del proyecto cripto.
No era la primera vez que Davis visitaba el país. Ya había viajado en reiteradas oportunidades, siempre con acceso privilegiado a las más altas esferas del poder. Su primer ingreso relevante se produjo entre el 12 y el 19 de julio de 2024, cuando el 16 de julio entró a Casa Rosada con autorización de Karina Milei, acompañado por Bartosz Lipinski, Daniel Alex George (ambos de Cube Exchange), además de Novelli y Terrones Godoy.
Estos últimos, según reveló Clarín, estuvieron en Dallas el día del lanzamiento de $LIBRA y fueron quienes facilitaron el ingreso de Davis al entorno presidencial. También organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnologías disruptivas realizado el 19 de octubre en el Hotel Libertador, donde Milei fue el orador principal y Davis, junto a su familia, ocupó la primera fila. Tras la exposición, mantuvieron un encuentro privado en uno de los salones VIP.
El objetivo de Davis era invertir en Argentina y promover proyectos de tokenización y contratos inteligentes aplicados al sector público. De acuerdo con publicaciones periodísticas, también evaluaba crear un banco de criptomonedas tipo canasta para atraer inversión extranjera.
En noviembre, durante otra visita, participó de una gira de negocios vinculada a energía y minería, que incluyó Ushuaia, Vaca Muerta, Salta y Catamarca, antes de continuar viaje a Paraguay. A su regreso, el 21 de noviembre, volvió a ingresar a Casa Rosada con aval de Karina Milei.
Esa misma noche, según relató La Nación, Davis y su equipo celebraron con una cena en el Hotel Four Seasons, donde brindaron con champagne por haber conseguido que “Milei les había firmado todo”.
El propio empresario se mostró sorprendido por el nivel de acceso directo a la Presidencia. Semanas más tarde, envió un mensaje de texto a un conocido en el que se jactaba de su influencia sobre el mandatario, asegurando que podía lograr publicaciones, reuniones y promociones oficiales, y mencionando envíos de dinero a la hermana del Presidente. El mensaje fue citado posteriormente por The New York Times, en el marco de una investigación periodística internacional.