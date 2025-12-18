Dos Porsche de lujo hallados en la mansión de Pilar tenían cédulas azules a nombre de un hijo y la esposa de Pablo Toviggino
Una serie de cédulas azules obtenidas en los allanamientos a la mansión de Villa Rosa, en Pilar, revelan que la esposa y un hijo de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y a quien se le adjudica el predio investigado, podían manejar dos de los autos Porsche de lujo que descubrió la Justicia en el lugar.
Los documentos, que obtuvo y mostró el canal TN en el programa de Jonatan Viale, autorizan a Máximo Augusto Toviggino a manejar un Porsche 718 Cayman S y también un Porsche Macan S todo terreno. Y otra cédula autoriza a María Julia Del Castillo Orellana, esposa del tesorero de AFA, a conducir el segundo vehículo.
Según la cédula emitida por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, el Porsche Macan S está a nombre de Bori SRL, una empresa radicada en Santiago del Estero y que tuvo de directivos tanto a los hijos como a la mujer de Toviggino, antes de que aparezca el hermano en los papeles.
El otro, aún más lujoso si cabe, está a nombre de HT SRL, empresa que hasta 2019 Pablo Toviggino figuró como gerente.
Esa firma que compró Bori SRL en 2024 y repite el apellido familiar en los registros en su directorio. Y es la que autoriza a Máximo Toviggino a manejar un Porsche Cayman.
Esos documentos, hallados en los allanamientos que mandó hacer el juez federal Daniel Rafecas antes de que lo corrieran de la causa, son otra prueba del vínculo del dirigente y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia con la mansión con helipuerto y caballeriza que le adjudican en Pilar, tras una denuncia de la Coalición Cívica.
Se suman a los permisos de libre acceso de la hija de Toviggino para entrar al country Ayres de Pilar, donde la empresa que hace de fronting en la mansión también tiene otra propiedad.
En los allanamientos -siempre según TN- encontraron registros de seguros Sancor a nombre de Real Central SRL -la empresa que en los papeles es dueña de la mansión- y también otras dos cédulas azules.
Una por un Audi R8 5.2 FSI V10 Plus Quattro -vencida en 2024- con la titularidad de Central Park Drinks SRL, el nombre societario previo de la empresa Real Central. Y otra por el Porsche 911 Carrera 4 GTS coupé.
Esa cédula, sin vencimiento, da como titular del auto de lujo a la firma Servicios Lindor SA, en la que figuró como presidente Mauro Javier Paz, un dirigente del fútbol femenino de la AFA que también apareció en Malte SRL, la empresa contratista de la entidad del fútbol que le compró el terreno a Carlos Tevez y le vendió a los presuntos testaferros la mansión de Pilar, en un corto período.
Tanto la mansión allanada como los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el monotributista y dirigente menor de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.
Pero ninguno tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo. Por eso la Coalición Cívica pidió que se investigue si en rigor los verdaderos dueños son Toviggino o el mismo Tapia.
La Sala I de Cámara Criminal y Correccional definió la competencia en el expediente y retiró a Rafecas del caso, girándolo al fuero Penal Económico, donde debe continuar la investigación el juzgado 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.