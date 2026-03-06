Dos hermanos internos admitieron haber asesinado a Martín Siegfried en la Unidad Penal Nº1 de Paraná
Dos internos de la Unidad Penal Nº1 de Paraná reconocieron haber cometido el homicidio de Martín Luciano Siegfried, el joven de 26 años que murió este viernes tras una violenta pelea dentro del penal. Según se supo, ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación judicial.
Los internos que admitieron ser los autores del crimen son los hermanos Raúl Miguel Ángel Miño (26) y Luis Rafael Miño (23). Ambos habían sido condenados por otros homicidios en un juicio abreviado realizado en 2024. La causa es investigada por la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando, según las primeras versiones policiales, se produjo un violento enfrentamiento entre internos dentro del establecimiento penitenciario. De acuerdo con lo informado, el conflicto comenzó tras el ingreso de un grupo de presos a uno de los pabellones y derivó en una riña generalizada.
Ataque con arma blanca
Durante la pelea intervino personal del Servicio Penitenciario para separar a los internos, momento en el que detectaron que uno de ellos, identificado como Martín Luciano Siegfried, presentaba graves heridas y una importante pérdida de sangre.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde ingresó al shock room, pero falleció poco después pese a los esfuerzos del personal médico. Según los primeros informes, presentaba al menos cinco heridas de arma blanca.
Siegfried tenía 26 años y pertenecía al clan familiar conocido como “los Pestaña”, varios de cuyos integrantes cumplen condenas por distintos delitos en la misma unidad penitenciaria.
Tras el episodio, los hermanos Miño fueron señalados como responsables del ataque y posteriormente admitieron su participación, por lo que fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales mientras avanza la investigación judicial.
Protesta de familiares
Tras conocerse el homicidio, familiares de la víctima se manifestaron en las inmediaciones de la cárcel. Durante la protesta quemaron cubiertas e increparon al personal del Servicio Penitenciario, que intentó disuadir la manifestación.
Algunas de las mujeres que participaron de la protesta sostuvieron que Siegfried habría sido asesinado mientras dormía y reclamaron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del penal para esclarecer lo ocurrido.
Antecedentes de los hermanos Miño
El 10 de septiembre de 2024, los hermanos Raúl Miguel Ángel Miño y Luis Rafael Miño se declararon culpables de homicidio durante una audiencia de juicio abreviado realizada ante el juez Rafael Cotorruelo.
En esa oportunidad, Raúl Miño admitió su responsabilidad en dos asesinatos: el de Miguel Ángel Segovia, ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el Volcadero municipal, y el de Oscar Darío Romero, cometido el 16 de junio de 2019 en el barrio Humito. Por su parte, Luis Rafael Miño reconoció su participación en el homicidio de Segovia.
Como resultado del acuerdo judicial, Raúl Miño aceptó una condena de 20 años de prisión efectiva, mientras que Luis Rafael recibió una pena de 8 años y medio de cárcel.
El homicidio de Miguel Ángel Segovia (67) ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto de 2022, cuando la víctima, trabajador del Volcadero municipal, se encontraba recolectando cartones en el lugar. Según la investigación, tras una discusión los hermanos Miño lo atacaron violentamente, provocándole fracturas de cráneo y múltiples heridas cortopunzantes.
En tanto, el crimen de Oscar Darío Romero (50) ocurrió en su vivienda del barrio Humito. La investigación fue compleja por la falta de testigos directos, aunque en la escena se hallaron una cerradura rota, un cuchillo con sangre y prendas con rastros biológicos.
La autopsia determinó que Romero murió por una hemorragia masiva tras recibir múltiples puñaladas, y posteriormente las pericias permitieron encontrar huellas dactilares y muestras biológicas de Raúl Miño, lo que confirmó su participación en el asesinato.
