Dos empresas compiten por la construcción de calzadas sumergibles en Federal
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación para construir dos calzadas sumergibles sobre los arroyos Banderas y El Tigre, en el departamento Federal, donde se presentaron dos ofertas económicas.
El acto contó con la presencia del subadministrador de Vialidad, Alfredo Bel, y la senadora provincial Nancy Miranda, quienes dieron a conocer las propuestas para ejecutar estas obras de arte en el distrito Achiras. Una de las calzadas se proyecta sobre el arroyo Banderas, entre Conscripto Bernardi y establecimientos rurales, mientras que la otra se ubicará sobre arroyo El Tigre, entre la misma localidad y la Ruta Provincial 5. Las ofertas económicas fueron presentadas por JLP Construcciones S.A. y Daniel Barón S.A.
La senadora Miranda resaltó la relevancia de estas obras: “Benefician a emprendimientos rurales, escuelas y sobre todo a los vecinos que utilizan a diario estos caminos. Es algo que venimos solicitando durante muchos años y que confiamos en que esta vez se hará realidad”. Además, agradeció al gobernador por “escuchar y dar respuesta a las pequeñas localidades”.
Características del proyecto
El proyecto contempla dos calzadas sumergibles de 6,40 metros de ancho, con sección de escurrimiento compuesta por cinco conductos rectangulares de 2,50 metros de alto por 2,00 metros de ancho, ejecutados in situ en hormigón armado. La obra incluye muros de 0,20 metros de espesor, losas inferior y superior de 0,25 metros, plateas de escurrimiento, muros de alas, protección de talud y losas de aproximación de nueve metros de largo.
Estas nuevas calzadas garantizarán la transitabilidad ante lluvias de mediana intensidad y permitirán el paso de agua sobre la calzada en lluvias de máxima cuantía, asegurando el tránsito de los propietarios y vecinos en todo momento.
Autoridades presentes
Además de Miranda y Bel, participaron de la apertura: Fabián Ocampo, director de Conservación; Néstor Godoy Hernández, director de Despacho; y Sebastián Parkinson, jefe del Departamento II Despacho.