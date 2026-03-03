Dos drones impactaron contra la Embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la Embajada en Riad, capital de Arabia Saudita, fue impactada por dos vehículos aéreos no tripulados que alcanzaron el techo y el perímetro de la cancillería. Donald Trump, aseguró: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al último ataque iraní”.
Las autoridades saudíes informaron de un “fuego limitado” en la Embajada de Estados Unidos después de que fuera alcanzada por dos drones. “Según las estimaciones iniciales, la Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de 12 países de Oriente Medio, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán.
Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, dijo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles “debido a los riesgos para la seguridad”.
La advertencia de este lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.