Dos candidatos a diputados y actuales funcionarios del Gobierno de Milei acumulan más de 9 millones en infracciones impagas
Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, quienes se encuentran entre los primeros candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, arrastran una larga lista de multas de tránsito vencidas, con montos que superan los 9 millones de pesos.
Mientras Javier Milei busca instalar el discurso del “orden y la libertad”, sus principales armadores en la provincia de Buenos Aires parecen seguir otras reglas. Según se pudo constatar a partir de registros oficiales de infracciones de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, ambos candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, acumulan entre los dos más de 6 millones de pesos en multas impagas, casi todas con estado “con deuda” y vencidas.
El subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, enfrenta veinticinco actas de infracción impagas registradas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, por un total de 5.712.565 de pesos.
Las infracciones se distribuyen entre sus vehículos AA113FN, AC998JZ y DYS173, todas con causa activa y estado “con deuda”.
Entre las más recientes figuran las actas 02-148-00157237-5 y 02-148-00164117-2, generadas en agosto y septiembre de 2025, con vencimientos en octubre y noviembre próximos. En ambos casos, los importes rondan los 120 mil pesos por cada multa.
El dirigente libertario, conocido por su cercanía a Karina Milei, suma así una nueva mancha en un historial ya repleto de polémicas: denuncias por apropiación ilegal de tierras, cargos simultáneos en el Estado y un pasado como funcionario kirchnerista.
Por su parte, Alejandro Carrancio, actual diputado provincial y titular del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), registra quince actas con deuda a su nombre.
Entre los dominios AG818WG y OYD218, el dirigente acumula 3.587.850 pesos en infracciones impagas, todas vencidas entre abril y octubre de 2025.
Los importes, casi idénticos, se repiten con una regularidad llamativa: la mayoría por 240.900, correspondientes a exceso de velocidad o violación de luz roja.
Incluso las más recientes, fechadas en agosto de 2025 (actas 02-049-00824638-8 y 02-049-00826951-8), continúan “en fecha” pero figuran con causa “con deuda”, lo que implica que Carrancio no ha efectuado ningún pago.
Ambos dirigentes son piezas centrales en el armado bonaerense de La Libertad Avanza. Pareja, principal operador de Karina Milei, fue quien definió las candidaturas locales y el financiamiento del espacio; mientras que Carrancio fue su socio en las negociaciones con el Gobierno de Axel Kicillof, según el reporte difundido por Real Politik.
En un movimiento que roza lo irónico, quienes predican “el fin de la casta” y “la responsabilidad individual” acumulan millonarias deudas en multas de tránsito y arrastran antecedentes judiciales y administrativos que contradicen el discurso de transparencia que intenta sostener el oficialismo.
Con más de 9 millones de pesos en infracciones impagas, los candidatos que representan a Javier Milei en la provincia parecen tener una relación peculiar con la “responsabilidad individual” que promueven en campaña, completan los colegas de Real Politik.