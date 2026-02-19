Dos cafeterías porteñas entre las 100 mejores del mundo en pleno boom del café de especialidad
El café de especialidad atraviesa un boom global, impulsado por consumidores que priorizan calidad, trazabilidad y perfiles sensoriales únicos. La tendencia pone el foco en granos de alto puntaje, comercio más directo y prácticas sustentables, además de transformar la experiencia en las cafeterías, donde el barista adquiere un rol central. En Buenos Aires, este fenómeno creció con fuerza en los últimos años.
La consolidación del movimiento quedó reflejada en la presencia argentina dentro del ranking The World’s 100 Best Coffee Shops, que reconoce la excelencia en la industria cafetera. Más de 200 jueces evaluaron cafeterías en todo el mundo, analizaron más de 14.000 espacios y sumaron la votación de miles de consumidores.
En la edición 2026, solo dos cafeterías porteñas lograron ingresar a la lista: Negro Cueva de Café, en el puesto 94, y Surry Hills Coffee, en la posición 99. La participación fue más acotada que en 2025, cuando seis locales argentinos habían logrado ubicarse desde el puesto 58 en adelante.
El podio global quedó encabezado por Onyx Coffee Lab (Estados Unidos), seguido por Tim Wendelboe (Noruega) y Alquimia Coffee (El Salvador).
Negro Cueva de Café – Puesto 94
Con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, Negro cuenta con tostadero propio —Fuego— desde donde selecciona y tuesta granos provenientes de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. Según reseña el portal del ranking, fue fundada en 2015 “con el propósito de brindar una experiencia nueva y agradable al público de Buenos Aires, convirtiéndose en la primera barra de café de especialidad en el centro de la ciudad”.
El café es preparado por baristas capacitados y certificados, que acompañan al cliente en la experiencia sensorial. Su apertura más reciente es Negro El Salvador, en Palermo, donde el café convive con una propuesta gastronómica y pastelería artesanal. En 2025 también había ingresado al ranking, en el puesto 82.
Precios orientativos: un espresso cuesta $4.000; un cappuccino mediano, $5.000; un café con leche grande, $6.000; una medialuna, $3.500; y un avocado toast, $10.000.
Sucursales: Suipacha 637 (Microcentro), Tucumán 1327 (Tribunales) y El Salvador 4200 (Palermo).
Surry Hills Coffee – Puesto 99
Inspirada en el barrio más vibrante de Sídney, Surry Hills Coffee nació en Buenos Aires en 2019 con la misión de redefinir la experiencia del café y el brunch, combinando café de especialidad y estética minimalista con el espíritu relajado de la cultura australiana.
El portal del ranking destaca que el espacio propone sabores únicos, una atmósfera cálida y un concepto pensado como punto de encuentro. Sus dueños también cuentan con un laboratorio de café en Palma de Mallorca y una tienda en Miami. En la edición anterior habían alcanzado el puesto 82.
Precios orientativos: espresso $4.000; cortado $4.400; cappuccino $5.300; avocado toast $14.500; bowl de granola $17.500.