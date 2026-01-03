Donald Trump y la invasión de EE.UU. a Venezuela: “Lo miré como si estuviese viendo un show de TV”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó algunos detalles sobre el operativo que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, y remarcó que hubo algunos soldados norteamericanos que resultaron heridos. A través de una entrevista en Fox News, el mandatario elogió el accionar del comando Delta, a cargo del operativo.
“Hicieron un trabajo muy bueno, algo nunca antes visto. No hay otro país en el mundo que pueda hacer una maniobra así. Lo miré como si estuviese viendo un show de TV. La velocidad, fue increíble el trabajo que hicieron”, dijo.
Trump contó que vio todo el operativo en un salón especial, en Mar a Lago, en Florida, rodeado de un equipo de militares. “Lo miramos desde un cuarto, fue muy compleja la maniobra, el aterrizaje, la cantidad de helicópteros, los jets, teníamos todo. (Nuestros militares) entraron a lugares a los que no se podía entrar. En cuestión de segundos lo sacamos. No vi nunca nada así, lo vi en tiempo real, escuché la comunicación en el campo y fue increíble”, dijo.
Luego confirmó que “no hubo muertes” de soldados norteamericanos, apenas algunos heridos y un ataque en un helicóptero. Trump señaló que el operativo estaba planeado para llevarse a cabo cuatro días atrás, pero se pospuso por el mal clima.
“Hoy había algo menos de nubes, se abrió el clima y fuimos. Estaba oscuro, no había luna. Él estaba en una fortaleza muy protegida. Tenia puertas blindadas y un cuarto secreto. Estaba intentando entrar pero no llegó a meterse”, remarcó.
Entre los detalles que deslizó Trump sobre el operativo, indicó que el equipo de asalto que entró a la residencia de Maduro venía entrenando con una réplica real de la casa. Una vez capturado, lo subieron en un helicóptero que lo sacó de Caracas rumbo al buque anfibio USS Iwo Jima. “Seguro que eso les encantó”, bromeó el presidente. “Pero acuérdense que ellos mataron a mucha gente, mucha gente en su país. Son gente muy despiadada”, agregó.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, están siendo trasladados en el buque de guerra rumbo a Estados Unidos, según precisó Trump en otro pasaje de la nota. El norteamericano confirmó que habló hasta hace una semana con Maduro, y que en todo momento lo invitó a que se entregue. “Le dije que se rinda y él dijo que no. Teníamos que hacer algo más quirúrgico y poderoso”, planteó.
Sobre sus sucesores, amenazó que tendrán un futuro “muy malo” si se mantienen leales a Maduro. “Yo diría que tiene pocos leales, hay mucha gente apoyandonos. Hay banderas norteamericanas en las calles. Era un dictador que la gente odiaba”, destacó.