Donald Trump va por todo: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes su anhelo de tomar Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, declaró ante la prensa desde el Despacho Oval.
Con estas palabras, el mandatario norteamericano intensificó la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, que enfrenta un colapso energético en la isla.
Este lunes, el Ministerio de Energía y Minas reportó una “desconexión total” del sistema eléctrico del país y aseguró que estaba investigando la situación. Este apagón se suma a otro que ocurrió hace más de una semana y que dejó a oscuras la región occidental de la isla.
La Habana atribuye la crisis energética a un bloqueo impuesto por Washington, luego de que Trump advirtiera en enero sobre la posibilidad de aplicar aranceles a cualquier nación que envíe crudo a la isla.
A pesar de que Díaz-Canel reconoció el pasado viernes la existencia de negociaciones bilaterales, sostuvo que Cuba no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas, lo que obligó al gobierno a posponer cirugías para miles de pacientes.
La situación se agravó con la interrupción de los envíos desde Venezuela, tras la ofensiva de Estados Unidos contra el país sudamericano a principios de año, que resultó en el arresto de Nicolás Maduro.
A pesar de que Cuba produce el 40% del petróleo que consume, la producción local es insuficiente para sostener una red eléctrica en deterioro, administrada por un gobierno comunista que Washington califica como una “amenaza” para la región.
Cuba se encuentra en una situación crítica, con ciudadanos agotados por años de crisis económica y pobreza, viviendo la mayor parte de sus días sin electricidad. El aumento de precios, el estricto racionamiento de combustible y la escasez de medicamentos han llevado a muchos al límite.
Donald Trump afirmó recientemente que el gobierno cubano está “en sus últimos momentos de vida” y calificó la realidad del país como “un desastre”.
En medio de la guerra contra Irán, el mandatario estadounidense sugirió que “un acuerdo con Cuba podría alcanzarse fácilmente” debido a la crisis económica y energética de la isla. “Podría ser una adquisición amistosa o no; en realidad no importaría porque están al límite… como se dice, sin fuerzas. No tienen energía ni dinero”, aseguró.
Además, indicó que un cambio de mando sería beneficioso para la comunidad de exiliados y que muchos ciudadanos en EE. UU. desean regresar y celebran la situación actual. “Voy a poner a Marco allí y veremos qué pasa”, comentó en referencia a su secretario de Estado, Marco Rubio, encargado de la política hacia la isla y defensor de una transformación radical en el país caribeño.
Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en 2025, el gobierno estadounidense ha endurecido el embargo económico vigente desde los años 60 y ha implementado diversas medidas para dificultar que Cuba reciba combustible del exterior.