Donald Trump suspende las visas a camioneros extranjeros porque “son un peligro para los estadounidenses” en las rutas
El Gobierno de Donald Trump anunció la suspensión de la entrega de visas a los camioneros extranjeros, acusados de “poner en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras de su país. La decisión, que llega tras un accidente de tránsito en Florida a principios de mes, amenaza con poner en problemas un sector que ya enfrenta un creciente déficit de mano de obra.
“Suspendemos toda entrega de visas de trabajo para camioneros comerciales con efecto inmediato”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.
“El número creciente de conductores extranjeros que manejan grandes camiones semirremolques en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y afecta los medios de subsistencia de los camioneros nacionales”, argumentó.
Rubio no publicó cifras que respalden una acusación que es regularmente evocada por los partidarios de Trump en nombre de su política de “America First” (Estados Unidos primero).
El anuncio del Departamento de Estado llega tras un accidente de carretera ocurrido el 12 de agosto en Florida, en el que un conductor de semirremolque en situación irregular está acusado de haber causado la muerte de tres personas.
El chofer, de origen indio, es acusado de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde México. En una entrevista después del accidente, habría reprobado un examen de competencias en inglés, según las autoridades federales.
El accidente tomó un giro político ya que el conductor había obtenido su licencia de transporte de carga pesada en California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, quien se opone a la política migratoria de Donald Trump.
La administración ha hecho gran alarde de este accidente, acusando a las autoridades de los estados demócratas de laxitud en la entrega de licencias de transporte pesado.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en prioridad absoluta, evocando una “invasión” de Estados Unidos por parte de “criminales venidos del extranjero” y comunicando ampliamente sobre las expulsiones de migrantes.
Alrededor de “55 millones de extranjeros” que poseen una visa vigente están sometidos a controles reforzados, informó este jueves el Departamento de Estado estadounidense.