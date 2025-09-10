Donald Trump sobre Charlie Kirk: “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí”
Donald Trump confirmó este miércoles la muerte de Charlie Kirk, el periodista y activista conservador, seguidor de las políticas trumpistas, que recibió un disparo en el cuello mientras daba una conferencia en una Universidad del Estado de Utah.
A través de la red Truth Social, el mandatario reveló: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, y aseguró: “Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”.
“Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, reflexionó el presidente de Estados Unidos, y envió de parte de él y su esposa Melani el pésame a la esposa y la familia de Kirk.
Kirk era cofundador y director general de la organización juvenil Turning Point USA. Al momento de recibir un tiro en su cuello se encontraba disertando en un debate organizado por su organización en un espacio abierto de la Universidad del Valle de Utah.
Inmediatamente antes del tiroteo, Kirk estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre tiroteos masivos y violencia armada.
UPDATE: The suspect who shot Charlie Kirk has been ARRESTED.
Thank God law enforcement acted fast — but this never should have happened in the first place.
When a young conservative leader can’t even speak at an event without someone trying to kill him, it shows just how… pic.twitter.com/C6i1AMKtfb
— Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) September 10, 2025
“¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?”, preguntó un miembro de la audiencia. Kirk le respondió: “Demasiados”.
El participante continuó: “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”
“¿Contando o sin contar con la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.
Another angle of the shot that KILLED Charlie Kirk pic.twitter.com/VvmRthbbHl
— Russian Market (@runews) September 10, 2025
Luego se escuchó un único disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.
From the past few weeks you get how doomed American society is …if you don’t agree with us we will shoot you, kill you .
Charlie Kirk said a lot of wrong things about India and the Indian government.
But still Pray for Charlie Kirk pic.twitter.com/N5Usp4o9gU
— Aditya Vyas (@AdityaVyas0709) September 10, 2025
Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran al periodista hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que me equivoco”.
En los videos se oyen jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.