Donald Trump: “Si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que si la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, “no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”. Así lo afirmó en una entrevista telefónica con The Atlantic desde su club de golf en West Palm Beach.
Del mismo modo, durante esta llamada, el mandatario reveló que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense.
Poco después de que la Justicia y las Fuerzas Armadas de Venezuela confirmaran a Rodríguez como presidenta interina, Trump subió el tono de la dialéctica con la que su administración busca imponer las condiciones para negociar con los sucesores del depuesto líder chavista.
Vale acotar que ayer, en conferencia de prensa tras la detención de Maduro, Trump había asegurado que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a “hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande otra vez”.
Sin embargo, la dirigente venezolana rechazó esas declaraciones poco después y dijo que está lista para “defender los recursos naturales” de su país. Asimismo, exigió que liberen a Maduro y marcó: “Nunca más seremos una colonia”.
Desde el Gobierno de Estados Unidos, se evalúa por estas horas ordenar una segunda ola de acciones militares en el país del Caribe si es necesario.