Donald Trump redobla la presión sobre Cuba y lanza una advertencia: “Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso internacional y ahora puso el foco en Cuba, a la que advirtió que debe alcanzar un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”. Las declaraciones fueron realizadas este domingo a través de Truth Social, en un contexto marcado por el derrocamiento de Nicolás Maduro y la reconfiguración del escenario político en la región.
Según expresó Trump, Cuba dejará de recibir dinero y petróleo provenientes de Venezuela, recursos que, sostuvo, fueron durante años la principal fuente de financiamiento de la isla. El mandatario apuntó directamente contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que responsabilizó por sostenerse gracias al respaldo del chavismo.
“Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!”, escribió Trump en su mensaje. Además, aseguró que Estados Unidos garantizará ahora la seguridad de Venezuela, remarcando que cuenta con “el Ejército más poderoso del mundo”.
En esa misma línea, el presidente estadounidense fue categórico: “¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA!. Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Las advertencias llegan pocos días después de que The Washington Post revelara el reposicionamiento de fuerzas estadounidenses en el Caribe, incluyendo dos buques de guerra ubicados al norte de Cuba, lo que alimentó las especulaciones sobre una mayor presión militar y diplomática sobre la isla.
Tras el bloqueo naval total impuesto por Washington a Venezuela, Cuba buscó alternativas para sostener su abastecimiento energético. En ese marco, México emergió como un socio clave. Según informó la agencia EFE, el petrolero Ocean Mariner, con bandera de Liberia, arribó a la bahía de La Habana con unos 86.000 barriles de combustible provenientes de Pemex, con el objetivo de aliviar los apagones prolongados que afectan a la población.
La crisis energética se suma a una profunda crisis económica y social. Desde mediados de 2024, la isla enfrenta fallas recurrentes en sus centrales eléctricas, escasez de divisas y una inflación persistente. De acuerdo a estadísticas oficiales, Cuba cerró 2025 con una inflación interanual del 14,07 %, mientras que los precios se triplicaron desde 2020.
En este contexto, el secretario de Estado Marco Rubio también se pronunció con dureza. “Si yo estuviera en el Gobierno de La Habana, estaría preocupado”, advirtió, al tiempo que afirmó que Venezuela debe declarar su independencia de Cuba. Rubio sostuvo que gran parte de los servicios de seguridad que protegían a Maduro estaban integrados por cubanos, y aseguró: “Les hemos ganado la partida”.
Con estas definiciones, todo indica que la Administración Trump ahora concentra su ofensiva política y diplomática sobre Cuba, en un escenario regional cada vez más tensionado.