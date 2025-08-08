Donald Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro
El Gobierno de Donald Trump ofreció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares a las personas que puedan aportar datos certeros que permitan arrestar a Nicolás Maduro, presidente del régimen venezolano, a quien calificó de “delincuente” y acusó de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
El anuncio fue realizado por la fiscal general Pam Bondi, quien señaló en un video que el ofrecimiento surgió del Departamento de Justicia y que se trataba de “una recompensa histórica”.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense pone precio a la captura de Nicolás Maduro. En 2020, la administración Biden ya había ofrecido una recompensa de 15 millones, que la gestión Trump llevó a 25 millones en enero de este año, luego de que el dictador venezolano se autoproclamarse vencedor en las cuestionadas elecciones que se llevaron a cabo en su país. En esa última ocasión, el Gobierno de Estados Unidos ya lo había acusado de conspirar para “inundar” el país con cocaína.
El aumento de la recompensa dispuesto este jueves se dio a conocer tras la incautación de un cargamento de droga que, según la portavoz, contenía “30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, y casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro”.
Biondi especificó además que el Departamento de Justicia estadounidense lleva incautados “más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro”, entre los que hay dos aviones privados, nueve vehículos y más bienes. “Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa”, sostuvo.
Durante el video de casi un minuto y medio en el que se dio a conocer la nueva recompensa, la portavoz estadounidense vinculó a Maduro con los carteles de Sinaloa, de México, y el Tren de Aragua de Venezuela y otros de la región y lo acusó de valerse de esas organizaciones para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos.
“La cocaína suele estar vinculada al fentanilo, lo que ha causado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, sostuvo Biondi.
La funcionaria acusó a Maduro de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de su país y explicó: “Por lo tanto, duplicamos su recompensa a 50 millones de dólares”.
“Durante la administración de Trump, Maduro no escapará de la justicia y tendrá que responder por sus despreciables crímenes“, advirtió la funcionaria.
Además, tildó a Maduro como “uno de los mayores narcoterroristas de la región”.