Donald Trump “no sabía nada” que por un error de coordenadas, EE.UU. lanzó misiles contra una escuela iraní y causó más de 150 muertos
Un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria en Irán habría sido responsabilidad de Estados Unidos debido a un error en la selección del objetivo, según informó el diario The New York Times, que citó conclusiones preliminares de la investigación en curso.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por el medio, el ataque ocurrió el 28 de febrero y todavía se encuentra bajo investigación, aunque los primeros resultados apuntan a una equivocación en la planificación militar.
Según el informe, el ejército estadounidense pretendía atacar una base iraní ubicada junto al edificio escolar, pero las coordenadas utilizadas para el bombardeo se basaron en información desactualizada.
Las autoridades de Irán informaron que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad de Minab dejó más de 150 personas fallecidas, lo que generó una fuerte condena por parte del gobierno iraní.
A comienzos de la semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sugerido que los propios iraníes podrían haber sido responsables del ataque, aunque luego señaló que aceptaría las conclusiones de la investigación, cualquiera fuera el resultado. Consultado por periodistas sobre el informe del diario neoyorquino, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.
El The New York Times detalló que oficiales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) elaboraron las coordenadas del objetivo utilizando datos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, que no habían sido actualizados.
Los investigadores intentan determinar por qué se empleó información desactualizada en la planificación del ataque y qué funcionarios omitieron verificar los datos antes de autorizar la operación.
El informe también indica que la escuela está ubicada en la misma manzana que instalaciones utilizadas por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de la república islámica. Según el periódico, el terreno donde funciona la escuela formaba originalmente parte de esa base militar, aunque el edificio fue separado mediante una valla entre 2013 y 2016.
Tras el ataque, el presidente iraní Masud Pezeshkian responsabilizó a Estados Unidos e Israel por lo ocurrido. Desde el gobierno israelí negaron reiteradamente cualquier participación o conocimiento del bombardeo.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había afirmado días atrás que Estados Unidos no atacaría intencionalmente una escuela, en referencia al incidente que provocó una fuerte tensión internacional.