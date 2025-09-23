Donald Trump: “Milei tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
El presidente Donald Trump dedicó a Javier Milei fuertes elogios: dijo que “es un líder verdaderamente fantástico” y remarcó que tiene su “respaldo completo y total para su reelección”. Y luego, una vez cara a cara, le expresó: “Lo respaldamos 100%, ha hecho un trabajo fantástico”.
La reunión comenzó a las 12:32, hora local, la 1:32 de Argentina. Poco antes de verse, en un posteo en su red Truth Social, Trump le había dedicado fuertes elogios. Tan encantado estaba de sus palabras que le regaló a Miei una carpeta con el posteo impreso que rezaba: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.
“Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, añadió Trump.
El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.
“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder… pic.twitter.com/C53ilTKtBi
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025
“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”, resaltó el jefe de Estado norteamericano.
Trump fue a la reunión con su secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro Scott Bessent y la jefa de gabinete Susie Wiles. Milei fue con el canciller Gerardo Werthein; el ministro Luis Caputo y la secretaria general de presidencia Karina Milei.
Antes de comenzar, Trump dijo que tenía muchas reuniones programadas pero había hecho un espacio para encontrarse con Milei: “Quería reunirme con el presidente de Argentina, y ambos queríamos reunirnos con amigos. Ha hecho un trabajo fantástico y yo estoy haciendo algo que no hago a menudo. Le estoy dando un respaldo total. Acabamos de respaldarlo para presidente”, en referencia a una reelección.
Y le dedicó un mensaje a los argentinos: “Lo respaldamos al 100%, creemos que ha hecho un trabajo fantástico. Él, como nosotros, heredó un desastre, y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno, y Scott (por su secretario del Tesoro Bessent) está trabajando con su país” para todas las cosas que se necesitan para hacer que Argentina vuelva a ser grande. Así que es un honor para mí respaldar al presidente y al futuro presidente de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias”.
Bessent dijo en ese momento que Milei estaba haciendo “una transformación increíble”
Ante una pregunta de una periodista sobre si darían algún tipo de respaldo económico a la Argentina, Trump señaló: “Bueno, vamos a ayudarlos. No creo que necesiten un rescate. (Milei) ha hecho un trabajo fantástico. Si miras dónde estaban cuando se postuló por primera vez para el cargo, y dónde están ahora, diría que es bastante sorprendente”.
Y enfatizó: “Somos muy fanáticos del trabajo que ha hecho. Así que le estamos dando al Presidente de Argentina todo nuestro respaldo, y creemos que va a seguir haciéndolo. Si puede continuar haciendo el trabajo que está haciendo, será realmente algo muy especial”.
A pesar de los elogios, Trump no dio detalles de un posible paquete de ayuda para que la Argentina pueda sortear con tranquilidad las turbulencias generadas en los mercados tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires.