Donald Trump invitó a la Argentina a integrar la Junta de la Paz por Gaza
Javier Milei será parte de la Junta de la Paz que organizó el mandatario estadounidense Donald Trump para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza. Se trata de una iniciativa que busca trazar una hoja de ruta de 20 puntos para buscar la paz y “resolver el conflicto global”.
Así lo confirmó el propio Milei, que compartió la carta que le mandó el republicano. “Estimado Sr. Presidente: Es un gran honor para mí invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarnos en un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, comienza la carta que le envió Trump a Milei y que el jefe del Estado compartió en X este sábado.
Milei agradeció la invitación de Trump destacando que “es un honor” ser parte de una organización “para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.
Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones
“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, destacó Milei en X.
Además de Trump, que será su presidente, la Junta de la Paz contará con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. También son miembros fundadores de esa junta el enviado especial de EE.UU en Medio Oriente, Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor Roberto Gabriel.
“Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única, ¡nunca ha habido una igual!”, le escribió Trump a Milei.
El mandatario argentino podrá, según precisó Trump, “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.
Además de la carta a Milei, Trump también le cursó la invitación formal para sumarse a la Junta de la Paz al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.
El anuncio de la composición de la Junta de la Paz llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.
Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Ejecutivo en el enclave, que debe estar formado por palestinos que no militen en Hamás, el grupo terrorista islamista que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.