Donald Trump: “Estados Unidos destruyó el 100% de la capacidad militar de Irán”
Donald Trump advirtió: “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto del Estrecho de Ormuz, por muy derrotados que estén”.
“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza utilizada por una nación totalmente descabezada”, manifestó el mandatario.
Y completó: “Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE“.