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Donald Trump: “Estados Unidos destruyó el 100% de la capacidad militar de Irán”

Redacción | 14/03/2026 | Internacionales | No hay comentarios

Donald Trump advirtió: “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto del Estrecho de Ormuz, por muy derrotados que estén”.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza utilizada por una nación totalmente descabezada”, manifestó el mandatario.

Y completó: “Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE“.

 

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