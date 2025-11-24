Donald Trump declaró “terrorista” a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EE.UU. y Venezuela
El Gobierno de Donald Trump declaró “terrorista” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y altos cargos de su Gobierno a partir de este lunes, luego de la inclusión del cártel de los Soles en esa lista del Departamento de Estado, lo que permite a Estados Unidos imponer nuevas sanciones contra el régimen chavista.
“El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, se indicó en parte del comunicado estadounidense.
“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, agrega el texto.
Por último, destaca que Estados Unidos “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de la seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.
La decisión llega en un momento de tensión entre ambos países, con suspensiones o reprogramaciones de vuelos comerciales con destino a Caracas de al menos seis compañías, mientras familias de diplomáticos norteamericanos abandonan el país.
En un documento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alertó que el peligro se originó “debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, relacionado con el avance del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la Armada de Estados Unidos, al mar Caribe junto a otros equipos militares.
Además, el Pentágono lidera la denominada operación “Lanza del Sur” en el Caribe. Esta operación implicó un despliegue naval histórico, incluyendo el portaaviones Gerald R. Ford, buques de guerra y unos 12.000 militares, y reportó la destrucción de al menos 21 embarcaciones de narcotráfico desde agosto.