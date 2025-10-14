Donald Trump condiciona el salvataje: “No seremos generosos con Argentina si Milei pierde las elecciones”
A las 13.38, hora local, con casi 40 minutos de demora, Donald Trump recibió a Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca. Se dieron un apretón de manos y posaron brevemente para la foto. “Encantado de que esté aquí”, lanzó Trump a los periodistas tras recibir a Milei.
El Presidente Javier Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Luego, delante de la prensa, el norteamericano le dijo: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.
“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.
El Presidente Javier Milei habló sobre la situación argentina en el comienzo de la reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
De esta manera, el presidente de Estados Unidos condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta.
Estaba previsto que el encuentro de los presidentes fuera en el Salón Oval. Sin embargo, fue durante un almuerzo entre los equipos de trabajo. Antes de que se sirviera la comida, hubo un intercambio con los periodistas acreditados en la Casa Blanca y se habilitaron preguntas. Trump volvió a respaldar a Milei para las elecciones, aunque impuso condiciones para que ese apoyo se prolongue: que el Gobierno gane.
También lo hizo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que esta vez fue más cauto con su pedido sobre cortar relaciones con China.
“Es un honor tenerte acá”, le dio la bienvenida el presidente norteamericano. Y reforzó: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. Lo que se presumía como un mensaje breve ante la prensa, terminó siendo una larga e inédita conferencia de prensa de Trump frente a la comitiva argentina, que observó atónita y sin intervenir.
Bessent intervino ante una pregunta que un periodista le hizo a Trump sobre China para contradecirse y decir que no había condicionado la ayuda financiera a que la Argentina interrumpiera sus relaciones con el país asiático. Dijo que no le preocupa el swap chino, sino las bases militares. “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, amplió el titular del Tesoro de los Estados Unidos.
Luego, Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China. A veces se pone en una postura muy dura”. También aprovechó para cuestionar a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua.
“Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, dijo Trump, que respaldó un eventual proyecto de dolarización, aunque señaló: “Estamos contentos con la moneda argentina”.
Luego, Milei tomó la palabra y agradeció el apoyo. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, abrió el mandatario argentino. Del mismo modo acentuó: “Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI”.
Y agregó: “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.
“Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano.
El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.
El presidente le entregó a Trump una carta, enmarcada, escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente.
La cumbre se concretó tras el auxilio financiero que desplegó Estados Unidos la semana pasada y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.
Cuando a Trump le preguntaron si visitaría la Argentina, dijo que no tiene demasiado tiempo libre. Aprovechó la pregunta para diferenciarse de su antecesor, Joe Biden. Después de 55 minutos, el presidente de los Estados Unidos dio por terminada la conferencia de prensa y comenzó el almuerzo con la comitiva argentina.