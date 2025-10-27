Donald Trump compartió una publicación que ironiza a Juan Grabois tras triunfo de Javier Milei
El presidente Donald Trump generó repercusión internacional al replicar un mensaje que ironiza sobre Juan Grabois tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas. La publicación original fue realizada por Eric Daugherty, subdirector de noticias del medio estadounidense Florida’s Voice, en Truth Social, y hacía referencia directa a una polémica declaración del dirigente social.
En su posteo, Daugherty escribió:
“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!”
Trump no solo compartió la publicación, sino que resaltó la ironía sobre Grabois, subrayando la referencia del dirigente social a su persona como supuesto factor determinante en la victoria de LLA.
La controversia se originó cuando Grabois habló desde el búnker opositor en La Plata antes de que la Justicia Electoral confirmara los resultados:
“No puedo hablar de los números. Tengo mucha esperanza de que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, sobre todo porque el jefe de esta campaña fue Donald Trump. Es una lucha desigual”.
Con esa declaración, Grabois vinculó directamente la ventaja de Milei con la participación de Trump, lo que fue interpretado por Daugherty y luego amplificado por Trump como un hecho digno de burla en las redes.
Repercusiones desde Estados Unidos
Previamente, Trump había felicitado a Milei a través de su red social, calificando la victoria de LLA como “aplastante” y destacando su desempeño: “¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo”.
El respaldo del mandatario estadounidense se había anticipado durante una reunión en la Casa Blanca, dos semanas antes de las elecciones, donde se discutió apoyo económico condicionado al resultado electoral. Tras los comicios, la previsión se cumplió: LLA obtuvo 40,7% de los votos a nivel nacional y ganó 16 provincias, incluida Buenos Aires, donde había perdido por 13 puntos hace un mes.
Mensaje del secretario del Tesoro
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, también felicitó a Milei y a LLA, destacando la relación estratégica con Argentina y la expectativa de avanzar hacia mayor libertad económica y atracción de inversiones privadas.
El hecho de que Trump compartiera un mensaje que se burla de Grabois añade un componente de visibilidad internacional al conflicto político interno argentino, y subraya el impacto del triunfo de LLA más allá de las fronteras.