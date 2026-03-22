Donald Trump categórico: “Irán quiere un acuerdo, yo no”
“Irán quiere cerrar un acuerdo, pero yo no!”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth, atacando al analista del New York Times, David Sanger. “Le faltan argumentos y afirma que no he logrado mis objetivos”, arremetió el presidente.
Y reafirmó: “Semanas antes de lo previsto, el liderazgo iraní ha sido destruido, su Armada y Fuerza Aérea están fuera de combate, no tienen absolutamente ninguna defensa”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no libera “totalmente” el estratégico Estrecho de Ormuz, por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial.
Trump lanzó una fuerte advertencia a través de su cuenta de Truth Social: “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el Estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”.