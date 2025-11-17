Donald Trump anunció que los hinchas que sacaron entradas para el Mundial 2026 tendrán “prioridad” para conseguir la visa e ingresar a Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente este lunes el FIFA Priority Appointment Scheduling System, conocido como FIFA PASS, que será un sistema que les permitirá a los hinchas que tengan entradas para el Mundial 2026 acceder a entrevistas de visa prioritarias para ingresar al país norteamericano durante el torneo.
Se trata de un programa temporario que impactará en forma directa a los argentinos que planean ver la defensa del título de lselección que lidera Lionel Messi. De hecho, los fanáticos albicelestes figuran séptimos en el ranking de solicitantes en la preventa de tickets para la competencia.
El anuncio tuvo lugar durante un acto celebrado pasado el mediodía en la Casa Blanca que contó con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; miembros del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Se trata de un paso clave en la preparación del evento deportivo más grande del planeta que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo. Los anfitriones serán por primera vez en la historia tres países, ya que habrá sedes en Canadá y México, además de Estados Unidos. Será también la primera Copa del Mundo que tendrá 48 participantes. Argentina, que defenderá el título en Qatar, ya se aseguró su lugar tras ganar con margen las Eliminatorias Sudamericanas.
Infantino celebró el lanzamiento del servicio y aseguró que el programa marca un avance hacia la edición más inclusiva del torneo. “Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa”, simplificó el suizo italiano.
Y siguió: “Siempre dijimos que esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello”. También Infantino agradeció al gobierno estadounidense por su apoyo y destacó que el país se prepara para recibir aficionados “en una escala sin precedentes”.
Por su parte, Rubio subrayó que el proceso de solicitud debe comenzar de inmediato: “Estamos ofreciendo citas priorizadas para que los fanáticos puedan completar sus entrevistas de visa. El inicio se acerca, ahora es el momento de aplicar”, señaló. El secretario de Estado remarcó además que Estados Unidos se propone organizar “la Copa Mundial más grande y más segura de la historia”.
En la primera instancia de preventa de entradas para el Mundial 2026, la FIFA informó que Argentina figuraba entre los diez países con mayor cantidad de solicitudes.
Durante los diez días que duró el período de inscripción al sorteo anticipado (denominado Visa Presale Draw), la organización recibió solicitudes desde 216 países.
Como era de esperar, la mayoría provino de los tres países anfitriones. Pero Argentina se ubicó en el séptimo lugar en cuanto a demanda siendo superado, además, por Alemania (4°), Inglaterra (5°) y Brasil (6°). Completan el top ten Colombia (8°), España (9°) e Italia (10°).
La Copa Mundial 2026, que se celebrará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, pondrá a la venta más de seis millones de entradas, una cifra sin precedentes para el torneo.
Según anticipó el Departamento de Estado, los titulares de entradas recibirán más información a comienzos de 2026. Quienes provengan de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (VWP) podrán optar por gestionar su ingreso vía ESTA, el sistema electrónico de autorización de viaje.
Un estudio reciente elaborado por la FIFA y la Organización Mundial del Comercio estimó que el Mundial 2026 generará un impacto económico extraordinario en Estados Unidos: 185.000 empleos a tiempo completo, 30.500 millones de dólares en producción bruta y 17.200 millones de dólares en aportes al PBI.