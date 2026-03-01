Donald Trump anunció el hundimiento de nueve buques y la destrucción del cuartel general naval de Irán
Estados Unidos ha hundido nueve barcos de guerra iraníes, “varios de ellos relativamente grandes e importantes”, y ha destruido el cuartel general naval del país enemigo, sostuvo el presidente Donald Trump en un mensaje en su red social, Truth. El republicano asegura que ahora sus fuerzas “van a ir a por el resto” de la flota de la República Islámica.
“¡Pronto estarán flotando (sic) en el fondo del mar también! En un ataque diferente, hemos destruido casi del todo sus cuarteles generales navales. Más allá de eso, su Marina va muy bien”, ha escrito el mandatario. Previamente, el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, había informado del hundimiento de una corbeta iraní.
Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado en una entrevista con la revista The Atlantic que los nuevos líderes iraníes le han pedido dialogar. “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. Han esperado demasiado”.
Al ser preguntado por cuándo serán esas conversaciones, respondió: “No puedo asegurarlo”. El presidente ha explicado a la revista estadounidense que algunos de los iraníes que participaron en las negociaciones de las últimas semanas han muerto. “La mayoría de esas personas ya no están. Deberían haber negociado antes. Se hicieron los tontos”, concluyó.