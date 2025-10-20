Donald Trump acentúa su contradicción: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo”
Donald Trump habló de Argentina en una rueda de prensa con periodistas locales, que le preguntaron sobre las quejas de los agricultores estadounidenses por la ayuda que el gobierno republicano le da a la administración de Javier Milei. El mandatario profundizó sus contradicciones en torno a la realidad socioeconómica de nuestro país.
En ese contexto, una periodista local le preguntó al líder republicano: “¿Qué tiene para decirles a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos”. La respuesta de Trump fue durísima: “Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”.
“Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre… me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas (le dijo a la cronista) que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo”, remató con crudeza el mandatario estadounidense.