Domingo de Ramos en Tierra Santa: La Policía de Israel no permitió que se celebre misa en la Basílica del Santo Sepulcro
Por primera vez en siglos, la Policía de Israel impidió a la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en el templo del Santo Sepulcro. En un hecho delicado, se impidió que la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, pueda oficiar -sin público- en la histórica Basílica.
El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que al Patriarca Latino de Jerusalén y al sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro, padre Francesco Ielpo, se les impidió “entrar a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando se disponían a celebrar la misa por el Domingo de Ramos”.
Y denunciaron que: “Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”.
Luego de que las autoridades israelíes le negaran la posibilidad de realizar la misa en Jerusalem, Pizzaballa realizó la tradicional ceremonia del Domingo de Ramos en la Iglesia de las naciones.
“Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz”, dijo Pizzaballa alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. En la breve ceremonia, estuvo acompañado de más de una treintena de personas, entre asistentes y monaguillos.
El hecho fue repudiado por Italia y Francia, en tanto que la policía israelí, por su parte, declaró que los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que “no hubo mala intención alguna”.
El primer ministro adelantó que las “fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días”.
“La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada”, señaló la policía en un comunicado y dijeron que “la Ciudad Vieja y los lugares sagrados son un área compleja que no permiten el acceso de vehículos grandes y de rescate”, en caso de un ataque.
Más tarde, desde su propia cuenta de X, el premier contó que: “En los últimos días, Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén. En uno de los ataques, fragmentos de misil impactaron a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro”, añadió en su publicación.
Y luego explicó que para proteger a los fieles, “Israel pidió a los miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en los lugares sagrados cristianos, musulmanes y judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén”.
Y finalizó: “Si bien comprendo esta preocupación, tan pronto como me enteré del incidente con el Cardenal Pizzaballa, instruí a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos como él deseara”.
Más tarde, el presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó este domingo al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa para trasladarle su “profundo pesar” después de que la policía israelí le impidiera el paso. En un comunicado, Herzog dijo que el incidente se debió “a preocupaciones de seguridad por la continua amenaza de ataques con misiles” de Irán, después de que en los últimos días se produjeran impactos en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén.