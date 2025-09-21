Dolores Fonzi: “Filmar en este contexto es un milagro”
En la presentación de “Bélen”, la nueva película que dirige y protagoniza, Dolores Fonzi dialogó con Lautaro Maislin (C5N) y compartió su satisfacción por el estreno, aunque advirtió sobre las dificultades que atraviesan el cine y la cultura en el marco del gobierno de Javier Milei.
“Filmar en este contexto es un milagro”, expresó la actriz y directora, al tiempo que manifestó su preocupación por la situación del sector.
Críticas al clima político y cultural
Consultada por los cuestionamientos de algunos sectores al feminismo y al progresismo, Fonzi respondió: “Les conviene vapulear y separar. Entonces, cualquier cosa que digan del feminismo o de lo que quieran criticar —porque critican a todo el mundo sin parar, como el clásico vivo de quinto año del colegio— es muy infantil la manera de denostar a los demás. Existen estas películas que vienen a cerrarles la boca”.
En relación con los recortes a universidades, personas con discapacidad y el Hospital Garrahan, la directora consideró: “Me parece desesperante, me da mucha tristeza. Hago lo que puedo para acompañar esas luchas, también tengo la esperanza de que esto no dure tanto y, como siempre, los gobiernos pasan y los pueblos quedan”.
Con una mirada a futuro, agregó: “Tendremos que reorganizarnos, pensar bien las cosas. No sé, va a ser todo un bajón porque siempre vamos para adelante y después para atrás, pero confío en nosotros”, en referencia a los argentinos.
Las voces de Mercedes Morán y Luis Machín
Durante el mismo evento, Mercedes Morán coincidió con Fonzi y sostuvo: “Me parece que, finalmente, la gente está tomando un poco de consciencia de que hay cosas que no se pueden manejar como se están manejando. A pesar de todo, el cine argentino sigue resistiendo con las mejores armas: el arte que tenemos para ofrecer”.
Por su parte, Luis Machín expresó que atraviesa la situación nacional “como la gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría que ha decidido en los últimos días no seguir acompañando un proyecto de país que representa a muy poca gente”.
El actor añadió: “Lo digo con enorme preocupación, con un gran dolor, pero también con la consciencia de que los pueblos recogen las banderas de las victorias anteriores y se dan cuenta cuando se equivocaron. Creo que eso es lo que ha marcado los últimos días”. Finalmente, puso en duda la supuesta autocrítica del Gobierno.